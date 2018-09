El polémico reguetonero colombiano Maluma ultima los detalles para el inicio de la gira promocional de su disco "F.A.M.E." por España, país donde hace solo unos días arrancó una campaña digital en su contra por "fomentar el machismo".

Y es que su más reciente vídeo de su canción "Mala Mía" fue el causante de que estallaran las críticas contra la estrella colombiana, ya que aparece semidesnudo en la cama rodeado de siete mujeres en lencería, por lo que fue calificado de machista.

Esa situación provocó el surgimiento en las redes sociales de la campaña #MejorSolaQueConMaluma.

"Una cosa es quien está al frente de la cámara y otra quien está detrás. Aquel es Maluma y este es Juan Luis, que es muy familiar. Mi madre y mi hermana tuvieron un papel muy importante en mi crianza, así que lo primero que aprendí fue a respetar y a valorar a la mujer", asegura el colombiano en una entrevista en Madrid.

Era el tema de la jornada, y Juan Luis Londoño no ha evitado responder a la polémica que levantó la portada de su sencillo "Mala mía", y a la campaña que arrancó en España, similar a la que surgió hace años con la canción "4 Babys", que sus letras cosifican a la mujer.

"No es que me duela, porque he ido creando un blindaje frente a estos comentarios, pero respeto a todas las personas que tienen opiniones diferentes a la mía", señala, sin poder evitar una sonrisa cuando se le menciona la etiqueta que congregó a cada vez más detractoras y detractores, #MejorSolaQueConMaluma.

En su defensa, indica que es "de los pocos artistas que se atreve a hablar de la realidad que vive la juventud día a día" y señala que lo más importante es que sus temas "tengan éxito y que la gente las disfrute".



"Siempre que quieran que haga ese tipo de canciones, se las voy a seguir dando", insiste, antes de dejar claro que también las compone porque son de su agrado: "No hago nada que no me guste".



Paradójicamente, Maluma sostiene que, "definitivamente, sí" la música cumple un papel en la forja de valores en la sociedad. De hecho, posee una fundación, El arte de los sueños, que nació en 2016 para trabajar en comunas de Medellín y atender "a niños muy vulnerables que nunca han tenido una oportunidad y que han terminado escogiendo la adición a las drogas o el camino de la violencia".

"Lo que hacemos es crearles una esperanza a través del baile y el canto", explica Maluma, que el 7 de noviembre celebrará la primera gala de la fundación de la mano de Eva Longoria para recaudar fondos.

En sus proyectos no cuenta solo con la colaboración de la actriz estadounidense, sino también con la de otras figuras de primer nivel, como Madonna, a la que conoció en la última gala de los Video Music Awards de la cadena MTV, y con la que tuvo oportunidad de "cruzar varias palabras".

"Para mí es una reina. Fue muy humilde y me dijo que seguía mi carrera. Ahora mantenemos el contacto. Que una persona tan grande espiritual y artísticamente crea en mí hace que todos mis sueños se eleven y se renueven. Fue uno de los momentos más especiales de mi carrera", confiesa, esperanzado con un posible dueto en el futuro: "Sería lo más grande que podría pasarme".

En aquella ceremonia de premios tuvo lugar otro momento reseñable, el del beso que al final de su actuación le propinó una de sus bailarinas.

"Sí, fue un beso robado", confiesa, antes de romper en una carcajada y encogerse de hombros: "La niña tuvo su momento también".

Antes que él, otros latinos cantaron en español en esos premios de MTV tradicionalmente dominados por los músicos anglosajones, Shakira y Alejandro Sanz, un dato que le recordó el madrileño por las redes, tras un encontronazo previo a cuenta de un vídeo en el que el colombiano parecía burlarse de una de sus canciones.

En respuesta, el autor de "Mi soledad y yo" le escribió: "Me emocionó veros cantando una canción mía. Esa es de hace 25 años y ahí está, increíble ¿no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el respeto y el compañerismo".

"Soy fanático a muerte de Alejandro Sanz, tuvimos oportunidad de hablar hace poco y me encantaría verlo, abrazarlo, decirle que es uno de mis ídolos y uno de los ejemplos más grandes que tengo en mi carrera musical", afirmó Maluma.