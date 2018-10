El cantante colombiano Maluma sorprendió con fuertes declaraciones al diario español El País, donde confesó que no le gustaría vivir mucho tiempo, además rechazó que sus canciones sean machistas.

Durante la entrevista se le cuestionó cuánto tiempo le gustaría vivir.

A lo que sin titubeos respondió:

"No mucho. Lo suficiente para hacer realidad todos mis sueños. En el momento en que comience a estar enfermo y me tenga que cohibir de muchas situaciones es cuando quiero decir: '¿Sabes qué? Hasta aquí llegué'".

Otro tema polémico que abordó Maluma fue el presunto machismo del que hablan sus canciones.

El cantante ha sido duramente criticado porque se considera que las letras de sus canciones son machistas y denigran a la mujer.

Él se defiende. "Claro que me sorprende. No soy así. Es como acusar a alguien de asesinato cuando no ha asesinado a nadie. Que me digan que soy machista cuando soy un joven que ha sido criado por mujeres… Cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer. Me sorprenden todos los comentarios negativos en este sentido, pero es parte del trabajo. Es parte de la historia", relata en entrevista con diario español El País.

Maluma insiste en que "yo estoy montado en un papel, que podría ser llamado latin lover. Pero tras las bambalinas soy lo contrario. Tengo una relación sentimental que dura más de un año. Y las canciones por las que me han titulado de cierta forma han venido cuando he estado con mi novia".

Se le consultó si se arrepentía de la canción Cuatro babys, una de las más criticada.

"No. Jamás. ¿Cómo me voy a arrepentir? Durante un concierto en Puerto Rico, ese fue el más exitoso. Allí me di cuenta de que la canción no solo había crecido muchísimo en mi país, sino a nivel internacional. No me arrepiento para nada".

En otras revelaciones de su vida, el colombiano cuenta que no puede andar por las calles sin guardias.

"Me gusta, pero no me dejan. A veces me escapo, salgo a trotar hasta que me encuentran. Por lo menos disfruto un poquito. Me gusta vivir como un joven corriente en Medellín. Soy hijo de Antioquia y me lo tengo que disfrutar como tal".