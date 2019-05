El cantante Manny Manuel llegó hoy a Puerto Rico, luego de casi tres meses fuera de su isla y tras permanecer en España y en Estados Unidos a raíz de la penosa situación que vivió en febrero en las islas Canarias.

En sus primeras expresiones con los medios locales, indicó que ahora experimenta una nueva sabiduría, alejado de toda circunstancia que le quite paz y viviendo en gratitud con las oportunidades que han llegado luego de lo que él llama la “tormenta”.

El artista estuvo desde mediados de febrero radicado en Tenerife, luego de protagonizar un incidente en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue incapaz de cantar y fue expulsado del escenario entre abucheos y gritos. El incidente trascendió a nivel mundial por lo que el artista estuvo alejado de los medios de comunicación por varios días hasta que reconoció su error al admitir “no soy perfecto, he errado” a través de las redes sociales.

A preguntas de este medio de qué fue lo que verdaderamente ocurrió ese día dado que el artista no ha hecho declaraciones directas a la prensa local, Cruz Manuel Hernández, nombre del cantante declinó dar explicaciones y se limitó a decir que busquen la “respuesta en YouTube de lo que he dicho… yo pasé esa página”.

No obstante, en un aparte con El Nuevo Día reconoció haber llorado mucho, experimentado vergüenza y depresión tras vivir la situación en la que fue expulsado de la tarima en medio de abucheos, uno de los momentos más duros de su carrera musical.

“Luego de lo que viví en el escenario de miles de personas abuchándome y tirándome objetos al escenario, la realidad es que hubo mucho llanto, mucha vergüenza, culpabilidad, tristeza y mucha nostalgia. Sí hubo depresión y tristeza”, reveló el merenguero que lleva viviendo hace casi mes en el estado de Virginia, porque según aseguró “encuentro la paz y la tranquilidad emocional y mis aguas personales llegan a su nivel”.

“Virginia es un lugar muy tranquilo y me sirve para desintoxicarme emocionalmente. He encontrado una gran tranquilidad necesaria en estos momentos. Estoy viviendo sin bullicios, con mucha paz. Hago rutina de gimnasio dos veces al día y hago spinning. Leo mucho y estoy encontrando un lugar donde pueda ejercitarme no solo físicamente también mentalmente. Llegué de España con 212 libras y ya estoy en 195 libras”, mencionó con entusiasmo el artista que espera visitar pronto su pueblo de Orocovis.

En esa misma línea aclaró que nunca fue internado en un hospital ni en una institución para desintoxicación en España, aunque sí tuvo que asistir a uno según informó el 1 de marzo su representante en España, Carlos Zerolo.

El vocalista que decidió quedarse en la península ibérica hasta que las “aguas bajen su nivel” en relación a toda la controversia que desató su errática presentación, pudo reinvidicarse con éxito al realizar varios conciertos posteriores en las islas Canarias.

El primer concierto que realizó el Rey de Corazones fue el sábado 30 de marzo en el que pudo triunfar en el escenario del Carnaval de Güímar, en las islas Canarias. Luego integró otras presentaciones artísticas en terreno español y en todas ofreció un gran espectáculo.

El artista se prepara para su concierto denominado “Un abrazo Manny Manuel, el concierto” el sábado, 25 de mayo en el Coliseo José Miguel Agrelot.

El merenguero expresó sentirse "sobre todo feliz, después de la tormenta todo lo que Dios me está regalando y todo lo que se avecina”, y agradeció al público y su fanaticada por el apoyo que ha recibido tras el suceso reportado en España.

"Estoy más que agradecido porque a través de las redes sociales he podido percibir el del 100%, un 98% de personas que han estado ahí dándome su abrazo, su cariño y su apoyo”, manifestó.

La producción del concierto está a cargo de César Sainz y Luisín Martin para FCB Entertaiment.

La voz de “Como duele”, tras salir de España viajó a Estados Unidos para continuar con los preparativos de su concierto en el coliseo en el que contará con Elvis Crespo, Vico C y Jerry Rivera como invitados especiales. Eso sí aclaró que hay oportunidad para que otros artistas se unan, como Olga Tañón.

“Sería un sueño que Olga estuviera. A mí no me molestó el regaño de Olga lo que me dio tristeza fue el medio que utilizó para decirlo. No he tenido comunicación con ella, pero me encantaría que estuviera esa noche. La primera que estaría cantando sería ella”, expresó el artista.

"Estoy convencido de que es una gran bendición para mi vida como persona y también para mi carrera como artista. Me van a acompañar grandes amigos, grandes compañeros que no me dieron la espalda nunca”, añadió.

Manny Manuel anunció, además, que en octubre presentará su concierto en el emblemático Carnegie Hall en Nueva York.

Lo quieren de animador

El artista reveló que tiene una oferta para la animación de un programa de televisión en España, que aunque no se ha concretado nada ante su cargada agenda de trabajo señaló que es un gran honor que lo tiene muy feliz.