Tras el lanzamiento reciente de los sencillos “GTFO” y “With You”, la cantante estadounidense Mariah Carey dio a conocer a través de sus redes sociales el lanzamiento de un nueva producción discográfica titulada “Caution”. De acuerdo con lo informado por la popular vocalista, este álbum, el décimoquinto de su carrera musical, llegará al mercado el 16 de noviembre.

Carey publicó un vídeo en su cuentra de Twitter , en el que su hijo Moroccan grita la fecha de lanzamiento.

Hiiiii ?? You guys can pre-save my new album #Caution NOW and help unlock my album art! #CAUTIONUnlock ?? https://t.co/cGPES2Z3qA pic.twitter.com/LKT0Phw4WC