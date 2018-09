El grupo estadounidense Maroon 5 sería el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIII, que se realizará el próximo 3 de febrero de 2019 en Atlanta, de acuerdo a lo revelado por el sitio US Weekly.

Según una fuente cercana a la organización del espectáculo, la banda californiana ha sido seleccionada para amenizar el show del medio tiempo.

Y es que además del partido, para el que aún no hay finalistas, una de las cosas que más esperan los fanáticos del Super Bowl es precisamente el show musical que se ofrece a los asistentes.

En la edición anterior se presentó el cantante estadounidense Justin Timberlake, que de acuerdo a los conocedores, dejó mucho por entregar en el espectáculo.

Hasta el momento la NFL no se ha pronunciado al respecto.

Maroon 5 ha tenido diversos éxitos entre los que destacan "Sugar", "This Love", "She will be loved", "Don't Wanna Know", "Moves like Jagger" y Payphone, entre otros.