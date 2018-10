El cantante español Miguel Bosé se siente traicionado por su expareja, Nacho Palau, y considera demandarlo por haber revelado que ambos mantuvieron una relación durante 26 años, dato que el cantante mantenía oculto.

Ayer, el periódico español El Economista publicó que la presentadora de televisión Belén Esteban Bosé reveló durante su programa “Sálvame” que una fuente suya le confirmó la posibilidad de que Bosé presente un recurso legal alegando que Palau violentó su “derecho al honor”.

De acuerdo a Esteban, su fuente le indicó que el cantante “está muy enfadado por lo que ha hecho Nacho, se ve traicionado y ha decidido demandarle porque considera que se ha violado su derecho al honor".

Mientras tanto, a su manera, Miguel Bosé rompió el silencio que rodea la polémica que enfrenta con Palau.

Tras la ruptura de la relación, Palau demandó al cantante con la intención de conseguir compartiendo los cuidados de los cuatro hijos que ambos criaron como hermanos mientras estuvieron juntos.

De acuerdo a la información publicada en los medios españoles, Bosé se convirtió en padre de Diego y Tadeo en 2011, a través de un vientre de alquiler. Mientras, siete meses más tarde, Palau recurrió al mismo procedimiento y tuvo a Ivo y a Telmo.

Actualmente, cada par de gemelos se encuentra con su respectivo padre biológico. Palau está en España y Bosé lleva varios meses viviendo en México.

En su cuenta de Instagram, hace siete días, Bosé publicó una fotografía de un ave envuelta en plástico con un mensaje que sus seguidores interpretaron como una alusión a la situación familiar que enfrenta.

“Se acabó. Ya no podré acariciar a mis hijos. Ya no podré ser igual a mis igual. Ya nunca más podré volar… #NoAlPlástico”, lee el breve escrito de la voz de “Si tú no vuelves”.

La publicación alcanzó 13,681 “me gusta” y provocó una oleada de comentarios de sus seguidores. Hubo quienes expresaron su apoyo. Mientras, otros cuestionaron al cantante.

El artista se ha mantenido activo en Instagram, aunque no siempre se ha referido a su vida íntima. La última vez que expresó sus sentimientos fue hace cuatro días.

“He leído por ahí: 'Cuando uno extraña un lugar, lo que realmente extraña es la época que corresponde a ese lugar; no se extrañan lo sitios, sino los tiempos'. Y sólo puedo decir qué tiempos!!!", escribió.

Luego de esto, sus publicaciones tienen que ver con las gestiones que realiza en México para apoyar la cultura y el bienestar de la niñez.