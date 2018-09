El rapero Mac Miller, de 26 años, murió de una aparente sobredosis, de acuerdo a lo publicado por TMZ, sitio especializado en celebridades.



Los primeros informes detallan que el joven cantante fue hallado muerto en el interior de su residencia en Los Ángeles, California.

Según TMZ, los hechos habrían ocurrido al mediodía de este viernes.



Un amigo de Miller fue quien marcó al 911 desde la casa del músico, revelaron fuentes de la Policía al sitio especializado en entretenimiento.



Malcolm James McCormick, verdadero nombre del rapero, vivía en San Fernando Valley, California.

El rapero luchó en el pasado contra su adicción a las drogas, pero el consumo de estupefacientes se agravó luego de que terminara su relación, en mayo con la cantante Ariana Grande.



Incluso ella llegó a comentar que justo por su adicción a las drogas terminó su romance.



Tiempo después de terminar su relación con la exestrella de Disney, el rapero chocó su guagua contra un poste de energía eléctrica y se dio a la fuga.

Sin embargo, los agentes de la Policía lograron detenerlo. Pudo recuperar su libertad tras el pago de una fianza de $15,000.

A pesar del percance, los policías definieron a Miller como "la persona intoxicada más educada y buena" con la que habían tratado.

Tras ese incidente, ocurrido en mayo pasado, Ariana recurrió a su cuenta de Twitter para escribir un mensaje, del que se especuló era dirigido a su expareja.

"Por favor cuídate", posteó la estrella pop.

pls take care of yourself