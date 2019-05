En la actualidad, Natalia Alexandra Gutiérrez Bautista, quien es mejor conocida como Natti Natasha, es una de las más famosas exponentes del género urbano. Su carrera ha servido para abrirle paso a otras mujeres en este tipo de música, pero la dominicana no siempre estuvo en la cima, así que contó qué tan difícil ha sido mantenerse en las listas de popularidad.

La intérprete de “La mejor versión de mí” asegura que tuvo un camino complicado de recorrer en la escena musical, así como muchos cantantes que hoy gozan del éxito. Incluso, asegura que tuvo que lidiar con la frustración de un efímero ascenso, cuando en 2011 lanzó junto a Don Omar el tema “Dutty Love”.

En entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca”, que se transmite por Univision, la reguetonera señaló: "Yo pensé que nunca más iba a cantar", y abrió su corazón sobre lo difícil que fue haber vuelto a caer luego de alcanzar el éxito con esta canción.

"Yo tuve que volver a cero, vino 'Dutty Love' y otra vez caí. Volvió el momento en que no tenía qué comer, volvió todo. Las humillaciones fueron más grandes: 'Las mujeres no pueden, no venden, no son nada'", reveló.

Natti declaró que viene de una familia humilde y que creció con muchas carencias, aunque cuando alcanzó de manera momentánea el éxito, las cosas no salieron como ella lo planeaba y al poco tiempo la compañía disquera cerró y se quedó otra vez en la calle. No se atrevía a llamar a sus padres, pues en aquella época ella había escapado de su casa para cumplir su sueño de ser cantante.

"Tuve una fe que no sé de dónde salía y no llamé a mi papá porque no quería preocuparlos, no había nada que pudieran hacer. Creo que no saben absolutamente nada de lo que pasé. Fue duro, fueron momentos oscuros", reveló.