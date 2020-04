Nueva York- Desde su aislamiento por la pandemia, Natti Natasha participa el sábado en el especial curado por Lady Gaga “One World: Together At Home”, dirigido a contribuir a la lucha contra el coronavirus y celebrar a los trabajadores de la salud en el frente de la batalla.

La cantante dominicana, que esta semana se convirtió en la primera artista urbana femenina en sobrepasar 2,000 millones de vistas en YouTube con un solo video (“Criminal”, con Ozuna), dice que “la pandemia nos ha afectado a todos” y que debemos unirnos desde la distancia.

“Es importante que nos unamos para inspirar a que el mundo tome medidas que aumenten el apoyo a la respuesta global sobre el COVID-19”, dijo Natti Natasha a The Associated Press en un correo electrónico.

“One World: Together At Home” (“Un Mundo: Juntos en Casa”) comenzará a las 2:00 de la tarde de Nueva York (1800 GMT) como un concierto de seis horas vía streaming conducido por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

A las 8:00 p.m. continuará con una transmisión televisiva que podrá verse simultáneamente por ABC, NBC, CBS, Univision, iHeartMedia y Bell Media.

La lista de participantes incluye a luminarias como Lady Gaga, los Rolling Stones, Alicia Keys, Paul McCartney, Elton John, Jennifer López, Billie Eilish, Lizzo, John Legend y Taylor Swift, además de los reguetorenos colombianos J Balvin y Maluma, en el concierto televisado de dos horas.

Natti Natasha aparecerá en el evento previo junto a Anitta, Becky G, Juanes, Luis Fonsi y Sebastián Yatra, así como Adam Lambert, Annie Lennox, Billy Ray Cyrus, Charlie Puth, Ellie Goulding, Jennifer Hudson, John Legend, Kesha, Lady Antebellum y Michael Bublé. Algunos artistas cantarán, otros enviarán mensajes de ánimo y esperanza.

“Estoy agradecida de que junto a otros artistas internacionales pueda unir mi voz a esta causa para no sólo inspirar cambio, sino para apoyar y agradecer a todas las personas del sector de salud que están poniendo sus vidas en riesgo para protegernos a nosotros”, dijo Natti Natasha a la AP desde su casa en Puerto Rico.

La intérprete de “Sin pijama” (con Becky G), “No me acuerdo” (con Thalía) y “Despacio” (con Nicky Jam, Manuel Turizo y Myke Towers) dijo que está llevando la cuarentena “como todo el mundo: en casa, respetando el distanciamiento social y tratando de no salir en lo absoluto, a menos que sea algo muy necesario”.

Se ha mantenido ocupada adelantando próximas canciones y realizando actividades que incluyen ejercicio y clases virtuales, conectándose con sus seguidores y hablando a diario con sus familiares.

“He aprendido a mantenerme tranquila, a encontrar cosas que me ayuden a no tener ansiedad”, contó. “Entiendo que esto se volverá una manera de vida, donde así tenemos que cuidar de nuestra alimentación y salud, para protegernos de este tipo de virus”.

¿Cómo anticipa que cambiará su vida o su carrera?

“Más llamadas en cámara, que no solía hacerlas muy a menudo”, respondió.