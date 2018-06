El cantante de música urbana Ozuna regresa a la sala de espectáculos más importantes de Puerto Rico, el Coliseo José Miguel Agrelot, para deleitar a sus fans con su repertorio de éxitos musicales y con su nueva producción discográfica AURA, el próximo 14 de septiembre.

El joven dominico-boricua, recién galardonado "Artista del Año" en los Premios Billboard de la Música Latina, se presentó por primera vez en el Choliseo en septiembre del año pasado con dos funciones que fueron vendidas en tiempo récord, según un comunicado de prensa.

Con una nueva propuesta musical que saldrá a la venta el próximo 24 de agosto, AURA-El Concierto promete ser un espectáculo de mucha energía para los seguidores del artista.

Durante su corta trayectoria musical, Ozuna ha realizado colaboraciones con grandes exponentes internacionales como Daddy Yankee, Wisin, Yandel, la rapera estadounidense Cardi B, Reik, y Romeo Santos, entre otros.

Su repertorio incluye los éxitos: Dile Que Tú Me Quieres, Si tu Marido no te Quiere, Tu Foto, El Farsante Remix ft Romeo, La Modelo ft. Cardi B, su más reciente colaboración en Te Boté Remix, y su nuevo sencillo Ú N I C A.

Vicente Saavedra, manejador de Ozuna, informó que, al igual que el año pasado, la producción de AURA- El Concierto estará a cargo del productor Raphy Pina.

Los boletos estarán disponibles en Ticketpop.com, en los puntos de ventas de Ticketpop a través de la Isla y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.