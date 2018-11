Con mucha deferencia, respeto y cuidado, el creador y manejador de El Gran Combo dePuerto Rico, Rafael Ithier, se expresó ayer en torno a la situación de salud y la ausencia al taller de trabajo de uno de los pilares y componentes de la afamada agrupación, Luis “Papo” Rosario.

El intérprete de “El Carbonerito” lleva alrededor de 14 meses sin poder presentarse con el grupo ya que se recupera de una seria lesión en la espalda tras sufrir tres intervenciones quirúrgicas en dicha área, y al parecer una de esas operaciones le afectó un vértebra, lesión que lo tiene al momento convaleciendo y en recuperación.

“Yo he hablado con él y le he dejado saber que quiero que sea él quien me diga por el momento cuando esté ’ready’, ver si puede volver y qué puede hacer”, dijo Ithier, sobre Rosario, quien además de ser corista es el líder de la coreografía de la agrupación.

Legalmente, explicó el veterano manejador, ya luego de un año fuera la corporación de El Gran Combo de Puerto Rico, se podría determinar dar de baja por problemas de salud a Rosario.

Por el momento, Ithier ha buscado un sustituto que reemplace temporeramente a Rosario.

“Papo sabe que tiene todo nuestro apoyo. A él lo estamos manteniendo como parte del grupo. Pero, próximamente tenemos un compromiso en México y el grupo tiene para el 2019 como un 85 por ciento de compromisos fuera de Puerto Rico. Tenemos que comprar ropa para el grupo, hacer promociones, sacar visado, ver quiénes son los que van a viajar, etc… por eso es importante que él tome la decisión antes que termine este año y me diga en realidad si puede o no puede”, explicó.

“Legalmente, desde el punto de vista corporativo y yo como jefe, todo está en orden. Responsablemente si él va a viajar tengo que exigirle un permiso médico y un relevo de responsabilidad. Eso está claro. Pero, yo he hablado con él. Cuando me diga estoy ready, pues pa’ lante, de no estarlo que me lo deje saber. No tengo problemas. Pero ya para el año que viene él tiene que tomar la decisión. Siempre lo vamos a ayudar, pero no quiero que la gente hable de más cuando de estas cosas se tratan. Voy a esperar que regresemos de México para hablar nuevamente con él. Quiero que sea él quien me diga y no yo tener que tomar esa decisión”, indicó Ithier sobre el caso de Rosario.