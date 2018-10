Ante el éxito que tuvo "¿Me escuchan, me oyen, me sienten?", vídeo de Thalía que se hizo viral y que sirvió para que la mexicana lanzara un sencillo con ese tema, ahora, Paulina Rubio quiere una canción que supere lo logrado por su compatriota.



De acuerdo al diario El Universal, "La Chica Dorada" ha pedido a su disquera hacer una canción que pueda superar el éxito de Thalía.

"Nos cuentan que su discográfica (Universal) que se quedó congelada ante la solicitud de La Chica Dorada", destaca el artículo del diario mexicano.

Fue el pasado mes de agosto que Thalía publicó un vídeo donde saludó a sus fans de una forma muy sensual, preguntándoles " Están ahí, mis vidas, me oyen, me escuchan... me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me siente... yo estoy feliz, feliz, de que los tengo...?.

De inmediato el vídeo comenzó a circular en las redes sociales y se viralizó, cuestión que fue aprovechada por Thalía y lanzó su sencillo titulado "¿Me escuchan, me oyen, me sienten?", que de igual forma tuvo éxito en Internet.

Pero ahora Paulina Rubio quiere superar el éxito.

Hasta el momento ni la disquera, ni "La Chica Dorada" han emitido declaraciones al respecto.



Desde que eran unas adolescentes las cantantes mexicanas han rivalizado en la escena musical, todo comenzó cuando ambas formaban parte del grupo Timbiriche, y esa competencia fue mayor cuando comenzaron su carrera como solistas a inicios de la década de los 90.



Paulina fue fundadora de Timbiriche en la década de los 80.