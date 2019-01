El documental de despedida de la banda británica The Beatles, “Let It Be” tendrá un remake, y una reinvención.

El director de “The Lord of the Rings”, Peter Jackson anunció que está realizando una nueva película con unas 55 horas de metraje nunca antes visto, filmado en 1969. La cinta original, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, salió en 1970, poco después de que el grupo The Beatles se desintegraran y fue vista como una crónica del distanciamiento de los miembros de la banda.

En una entrevista con Rolling Stone meses después del estreno, John Lennon recordó el proceso de "Let It Be" como una experiencia miserable "montada por Paul (McCartney) para Paul”.

"Esa es una de las razones principales por las que Thes Beatles terminaron. No puedo hablar por George (Harrison), pero sé muy bien que estábamos hartos de ser músicos acompañantes para Paul", expresó.

Jackson, sin embargo, dijo que el material adicional cuenta una historia muy diferente.

"Es sencillamente un tesoro histórico increíble", dijo. "Seguro, hay momentos de drama, pero nada de la discordia con la que este proyecto ha sido por años asociado".

El filme está siendo hecho con la cooperación de McCartney, Ringo Starr, y Yoko Ono y Olivia Harrison, las viudas de Lennon y Harrison. El nuevo proyecto fue anunciado en el aniversario número 50 de la última actuación de The Beatles en la azotea de Apple Records, en Londres.

No se ha fijado una fecha de estreno. Una versión remasterizada del primer filme, que ganó un Óscar a la mejor música original, también está en planes.

En 1969, se suponía que la película iba a mostrar a The Beatles alejarse de los trucos psicodélicos de "Sgt. Pepper" mientras trabajaban en nuevas canciones como "I've Got a Feeling" y "Get Back". Pero The Beatles lucían más viejos y cansados que los alegres greñudos de apenas unos años atrás. Harrison se retira brevemente durante la filmación y discute en cámara con McCartney sobre una propuesta parte de guitarra. Harrison más tarde le echa la culpa a la tensión con McCartney y el descontento por la entonces nueva relación de Lennon con Ono, quien aparece en la película.

"Paul no quería que nadie tocada en sus canciones hasta que él decidiera cómo debía ir. Para mí era como: '¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Esto es doloroso!'", dijo en una entrevista para un una video-antología sobre The Beatles en la década de 1990.

"Entonces superpuesto encima de eso estaba Yoko, y había una atmósfera negativa en ese momento. John y Yoko se la estaban jugando. No creo que él quería mucho pasar tiempo con nosotros, y creo que Yoko lo estaba alejando de la banda porque no quería que él pasara tiempo con nosotros".

"Let It Be" no vio la luz hasta mayo de 1970, y el editor de Rolling Stone, Jann Wenner recordó a Lennon "llorando desconsolado" cuando ambos la vieron juntos. Mientras tanto, el álbum acompañante llevó a una amarga disputa entre McCartney y sus compañeros de banda. El grupo había apartado a su viejo productor George Martin y trajo a Phil Spector, quien enfureció a McCartney al agregarle cuerdas y un coro a la balada "The Long and Winding Road". En el 2003, McCartney supervisó una nueva versión más simple del álbum, "Let It Be ... Naked".

A finales del año pasado, McCartney se expresó sobre una nueva revisión del filme.

"Sé que hay gente que ha estado viendo el metraje (inédito)", dijo en una entrevista con la emisora Radio X de Canadá. "Y alguien habló conmigo el otro día y me dijo: 'El sentimiento en general es muy alegre y muy inspirador. Es como un grupo de tipos haciendo música y disfrutándola’".