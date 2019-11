México - Rauw Alejandro considera que el reguetón ha evolucionado mucho y, aunque nació del lenguaje del pueblo, es necesario escribirlo con una perspectiva más universal, explicó este jueves en una entrevista con Efe.

"Si haces letras para la calle te vas a quedar en la calle, pero si haces letras para el mundo puedes llegar al mundo", explicó el reguetonero, cuya última canción "Una noche" junto a Wisin, publicada apenas el pasado martes lleva ya 2.9 millones de visualizaciones en YouTube.

Para Rauw Alejandro, el género ha ido evolucionando desde su surgimiento en las calles con letras "bien crudas" que reflejan "cómo el pueblo habla" hacia algo más universal.

"El mundo se adaptó al género urbano y el género urbano se acopló al mundo", sentenció.

En su caso, con el tiempo se fue dando cuenta de que su público es muy variado y también hay niños que escuchan su música, por lo que fue "creando conciencia de que ya no estás en la calle (...) y que hay que hacer música para cualquier tipo de persona".

El puertorriqueño está viviendo un buen momento de su carrera tras firmar con Duars Entertainment en 2017 y triunfos posteriores especialmente con colaboraciones como "Que le dé", junto a Nicky Jam, que acumula desde su lanzamiento en enero 94 millones de visualizaciones en YouTube, o "Luz Apaga", junto a Ozuna, con 113 millones desde noviembre de 2018.

Sin embargo, Rauw Alejandro opina que aunque las colaboraciones son "algo bueno que suma a la carrera de los artistas", no es algo a lo que deban aferrarse porque "hay que trabajar en tu proyecto y en lo que eres como artista".

Sus temas generalmente se enmarcan en el reguetón, pero también se adentran en otros ritmos como el "dancehall" (género nacido en Jamaica en los años 1970) o el trap, siempre manteniendo las raíces del "rhythm and blues".

"El R&B es al algo que va a ser permanente en mi carrera. Nunca olvido de donde vengo y lo que me hizo hacer música fue el R&B", detalló.

Además, el reguetón también lo lleva en las venas, pues es de Puerto Rico, la cuna de este género que cada muy poco tiempo saca un nuevo artista a la escena internacional.

Precisamente por esto, es complejo destacar entre tanto talento, por lo que Rauw Alejandro tuvo que "trabajar duro y ganarse al público de la isla para de ahí saltar al resto del público".

Y así pretende continuar muchos años, haciendo música y manteniendo el nivel, aunque de niño quiso dedicarse al fútbol profesional.

"El fútbol era mi norte, lo que yo quería hacer y la música era algo que tenía dentro de mí y que siempre hacía en plan 'hobby'. Cuando empiezo en la música mis amistades me dicen 'Oye, tú deberías cantar, tienes que hacerlo'. Lo intenté y no me arrepiento, encontré lo que realmente me gusta hacer", expresó.

La música es para él su presente y su futuro y lo que le ha permitido conocer a algunos de sus más grandes ídolos como Daddy Yankee o Chris Brown, además de "viajar por el mundo y probar comidas".