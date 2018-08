Detroit — Una vigilia de oración por Aretha Franklin comenzó el miércoles por la madrugada en la New Bethel Baptist Church de Detroit, donde su padre era pastor.

En la víspera, Stevie Wonder visitó a la Reina del Soul en su hogar. El dirigente por los derechos civiles Jesse Jackson y el exesposo de Franklin, el actor Glynn Turman, también visitaron a la cantante de 76 años, quien padece una enfermedad grave.

Una persona allegada a Franklin, quien habló bajo la condición de anonimato, dijo a The Associated Press que la cantante estaba enferma. No se dieron más detalles.

Sin embargo, Tim Franklin, sobrino de la cantante, dijo ayer que su tía estaba consciente y animada.

"Está alerta, sigue siendo capaz de reconocer a la gente y no para de reírse y de bromear. La familia está a su lado y ella se encuentra en casa", declaró Tim en exclusiva para People.



"Está enferma, sí, pero estamos tratando de que siga estando animada y a partir de ahí ya se verá. Estamos convencidos de que lo superará, y ella también, y eso es lo más importante", expresó el sobrino de la cantante.

En el 2017, Aretha Franklin canceló una gira de conciertos por orden de su médico, que le recomendó reposo.