El artista urbano René Pérez, conocido como Residente, está cansado de que haya quienes cuestionen el tipo de colaboraciones que realiza, especialmente luego de haber filmado un video con la estrella del trap Bad Bunny.

Recientemente, ambos artistas realizaron la grabación de un video en la calle Loíza en Santurce y luego continuaron trabajando en el interior de varias propiedades hasta temprano en la noche.

En su cuenta de Instagram, Residente publicó un video para contestar directamente a quienes cuestionan su vínculo con el género del reguetón.

“Ven acá, qué es lo que pasa que todavía, luego de 15 años de carrera, hay cabr... que no entienden que yo le meto sobre cualquier tipo de pista, cualquier ritmo. No es el género musical sino el artista. Tírale un 'dembow' a Rubén Blades para que veas como parte la qué, como parte la pista, cabr... Lo digo en mis canciones", explicó el cantante.

No es el género musical si no el artista

Residente sostuvo que en el pasado tuvo situaciones con exponentes del reguetón porque "le tiraban" y él devolvía las críticas en las líricas de sus canciones, ya que nunca nadie le escribió directamente.

“Yo pues respeto a la gente que escribe. Rapero que no escriba, tú me perdonas, pero no existe pa’ mí. Y soy White Lion en la sangre. Siempre voy a ser White Lion desde Atrévete así es que métanselo en la cabeza. Los quiero”, puntualizó el compositor de "Hijos del cañaveral".

En marzo pasado, Residente comunicó que su nueva producción musical ya está en proceso. Este trabajo incluirá 16 temas, entre ellos, colaboraciones con grandes artistas de diferentes géneros entre los que se encuentran el dominicano Juan Luis Guerra y el panameño Rubén Blades.