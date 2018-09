La muerte de Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, ocurrida en enero pasado, se debió a que se ahogó mientras estaba en la bañera de un hotel en Londres luego de consumir alcohol, según el informe forense.

La jueza forense Shirley Radcliffe, del tribunal londinense de Westminster, dijo al exponer sus conclusiones que la muerte a los 46 años de O'Riordan fue "un accidente", lo que ya determinó la Policía al investigar el caso.

An inquest has heard The Cranberries singer Dolores O'Riordan died in January by drowning due to alcohol intoxication