Las Vegas - Tras dos exitosas temporadas de su residencia en Las Vegas, Nevada, con el espectáculo "All In", el astro boricua Ricky Martin se prepara para despedirse esta noche de la llamada "Ciudad del pecado" cuando ofrezca la última función del show que le valió convertirse en el primer artista latino en recibir el reconocimiento al "Mejor nuevo residente" que otorga la revista Las Vegas Weekly.

La imagen del ganador del premio Grammy e intérprete del nuevo éxito "Fiebre" domina cada rincón del hotel Monte Carlo Park MGM donde Martin se presenta en el denominado Park Theater.

Las pantallas electrónicas y letreros principales anuncian el show del cantante y actor. Justo a la entrada del teatro, una tienda vende toda clase de mercancía alusiva, tanto a "All In", como a la trayectoria de Martin. Camisetas, gorras, abrigos, llaveros del show, así como sus diversas producciones discográficas, desde "A medio vivir" hasta "A quien quiera escuchar" y las producciones audiovisuales "Unplugged" y "Black and White Tour" se encuentran disponibles.

El espectáculo, cuya primera temporada inició en abril de 2017, es dirigido por Jamie King, quien ha laborado en giras mundiales tanto de Martin como de Madonna y Rihanna entre otras figuras. Consiste de 21 canciones en inglés y español. Ricky Martin se hace acompañar por una veintena de músicos y bailarines, entre los que se encuentra la boricua Tatiana Delgado.

El orgullo boricua no está ausente del show, que cuenta con un segmento de bomba.

Por otra parte cabe destacar que desde que Ricky comenzara la segunda temporada de esta residencia en febrero pasado, parte del dinero de la taquilla ha sido destinado a un esfuerzo especial de Ricky Martin Foundation para ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María.

(Eliezer Ríos Camacho)

De hecho, la semana pasada se dio a conocer que esta iniciativa de Martin junto a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y el municipio de Loíza comenzaron a trabajar en la rehabilitación de unas 255 residencias de ese pueblo costero pertenecientes a familias que no recibieron ayudas federales por no contar con títulos de propiedad.

El Nuevo Día se encuentra en Las Vegas y te llevará en exclusiva todo lo que acontezca durante el cierre de la residencia esta noche.