Ringo Starr convocó a Paul McCartney para juntos llevar a cabo un cover de una canción de John Lennon. El tema formará parte del disco "What's my name".

La melodía en cuestión se trata de "Grow old with me", considerada la última grabación que realizó el músico de The Beatles antes de morir para el disco "Milk and Honey".

Starr aseguró que el productor Jack Douglas le preguntó si alguna vez escuchó los demos de Lennon de esa época y cuando lo hizo le encantó, por lo que cantó lo mejor que pudo la canción.

Agregó que le va bien cuando piensa tan profundamente en la expareja de Yoko Ono y por eso para esta interpretación han hecho su mejor esfuerzo.

El exbaterista del Cuarteto de Liverpool dijo que otra cosa que desaeba era que Paul McCartney estuviera en el cover de "Grow old with me", por lo que acudió al llamado para tocar el bajo y cantar un poco, "entonces John está en ello de alguna manera".

Según NME, se trata de una interpretación en la cual Starr estaría como voz principal y McCartney lo acompaña en el bajo y la voz de acompañamiento. "What's my name", que será lanzado el próximo 25 de octubre, también contará con participaciones de Joe Walsh, Edgar Winter y Dave Stewart.

Ringo Starr aseguró que escribió las canciones en su estudio casero y no tiene la intención de estar más en un estudio de grabación tradicional porque ya tuvo demasiado de ellos. "Este es el club más pequeño de la ciudad. Y me encanta, estar en casa, poder saludar a Barb ha sido bueno para mí y para la música", aseguró.

Inolvidable reencuentro