El cantante británico Robbie Williams, quien generó polémica por hacer una seña con el dedo medio de su mano, durante su participación en la apertura del Mundial de Fútbol Rusia 2018, explicó por qué lo hizo, y su respuesta está lejos de ser una actitud obscena.

"Robbie Williams" en la inauguración del "Mundial Rusia 2018". ??? pic.twitter.com/rRtG1g4Tv7 — Play FM (@Playfmtarapoto) 15 de junio de 2018

"Era importante no provocar un incidente internacional, y lo conseguí, ya que sólo mostré que faltaba un minuto para el comienzo del partido inicial", explicó el artista ante la prensa.

El británico provocó una serie de críticas por su seña, que fue catalogada como obscena por el público que veía la transmisión de la inauguración de Rusia 2018.

Durante una entrevista para el programa "This Morning" del canal ITV, el cantante dijo estar arrepentido por lo que hizo ante las cámaras de televisión.

"Sí, por supuesto. No puedo confiar en mí mismo… no sé qué voy a hacer en cualquier momento".

Fueron millones televidentes, alrededor del mundo, que vieron la polémica seña.

En un intento de justificar su proceder, Williams aseguró que se sentía presionado al participar en tan importante evento mundial, además de que todavía no terminaba su actuación y que, según él, solamente faltaba un minuto para que comenzara el partido inaugural, por lo que él llevaba la cuenta en su cabeza.

El momento polémico se registró mientras cantaba su éxito Rock DJ.

Robbie fue el encargado del espectáculo inaugural de la justa mundialista, salió al escenario del estadio Luzhniki de Moscú, interpretando su éxito de 1998 "Let Me Entertain You", vestido con un traje rojo brillante.

También compartió el escenario con la soprano rusa Aida Garifullina.

En Estados Unidos, la polémica escena fue transmitida por la cadena Fox, que tuvo que ofrecer disculpas por la acción del cantante británico.

"La ceremonia de apertura de la Copa Mundial FIFA 2018 fue un evento noticioso producido por un tercero y transmitido por Fox. Como fue transmitido en vivo, no sabíamos lo que pasaría en la presentación de Robbie Williams y nos disculpamos", destaca el comunicado.

El mundial Rusia 2018 fue inaugurado el pasado 14 de junio en Moscú.