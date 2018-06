La cuenta regresiva terminó. El Mundial Rusia 2018 fue inaugurado al ritmo de los hits del cantante británico Robbie Williams, un apasionado del fútbol que demostró con un gesto inesperado por qué es una de las figuras más controvertidas de la música.

La gala inaugural del Mundial se llevó a cabo en el Estadio Luzhniki de Moscú. Robbie Williams ingresó al coloso junto al exfutbolista brasileño Ronaldo e interpretando el tema "Let Me Entertain You".

Luego apareció la soprano Aida Garifullina para una introducción vocal que se convirtió en la balada "Feel". A dúo, Robbie Williams y la estrella rusa cantaron el hit "Angels".

Con la dupla de fondo, ingresó Ronaldo de la mano de un niño ruso para el play de honor. Fue el pequeño el que pateó el balón hacia el lugar en el que se encontraba Zabivaka, la mascota de Rusia 2018.

La ceremonia de inauguración culminó con Robbie Williams cantando el hit "Rock DJ". Y aunque el cantante tenía al público en el bolsillo, casi al cierre de su presentación miró a la cámara y mostró el dedo medio en señal de su ya conocida rebeldía.

Un sueño de infancia

"Estoy muy contento de volver a Rusia para una presentación tan especial. He hecho muchas cosas en mi carrera, pero inaugurar el Mundial ante 80,000 hinchas de fútbol y millones viéndolo por televisión está más allá de cualquier cosa que haya soñado", dijo Robbie Williams, cuando se confirmó su participación en Mundial Rusia 2018.

El artista británico es un conocido fanático del fútbol. Lo es a tal grado en en 2006 creó el el Soccer Aid, un evento que realiza para recaudar fondos a favor de Unicef en el Reino Unido. Es en estos partidos que Robbie Williams se convierte en "futbolista profesional" pues se enfrenta a conocidos deportistas en compañía de colegas del espectáculo.

El ícono del pop británico también es un fiel fanático del Port Vale Football Club, pues nació a pocas cuadras de su estadio. Su admiración por el equipo se consagró cuando, en 2006, compró acciones.