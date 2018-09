Sarah Brightman, soprano de fama mundial que ha logrado conectar al público general con la sonoridad vocal propia de la música clásica, ofrecerá un concierto en Puerto Rico, el 17 de enero de 2019.



Brightman se presentará en el Coliseo de Puerto Rico, en medio de una gira mundial en apoyo al lanzamiento de su decimoquinto álbum “Hymn” cuya salida al mercado está pautada para el 9 de noviembre de 2018. La cantante se presentará con la gira Hymn: Sarah Brightman In Concert, en 125 países en cinco continentes.

Las presentaciones personales de Brightman se caracterizan por el uso de complejos elementos técnicos de escenografía y vestuario lo cual convierte sus conciertos en verdaderos espectáculos multisensoriales.

Brightman posee una de las carreras musicales más exitosas a nivel mundial. Natural de Inglaterra, comenzó su carrera en este país en el famoso musical Cats.

Es la única artista que ha estado simultáneamente al tope en las listas de dance y clásico de Billboard. Ha ganado más de 180 discos de Oro y Platino en sobre 40 países. Es conocida por ser la icónica estrella de The Phantom of the Opera, cuya cinta sonora ha vendido más de 40 millones de copias a nivel mundial. Su dueto con Andrea Bocelli, “Time To Say Goodbye,” se convirtió en un éxito internacional vendiendo 12 millones de copias globalmente. Los discos de Brightman “Eden”, “La Luna, “Harem”, y “Symphony” estuvieron cada uno al tope de las listas de éxitos de Billboard y acompañados por giras mundiales. Además, Brightman se ha presentado en algunos de los más prestigiosos eventos como el Concierto para la princesa Diana en el 2007. Es además la única cantante en haber sido invitada para participar en las ceremonas de dos Juegos Olímpicos, en Barcelona 1992 y Beijing 2008.

Recientemente Sarah Brightman se ha asociado con la firma Swarovski para su nueva gira mundial. Sus elaborados vestuarios y sus deslumbrantes tiaras estarán confeccionados con cristales de Swarovski. Los seguidores de la cantante también tendrán la oportunidad de adquirir recuerdos a través de la variedad de mercancía personalizada de la gira de la firma de la línea de productos de Sarah, diseñados y embellecidos con cristales de Swarovski.

De acuerdo con un comunicado de prensa, lo boletos para la presentación de esta cantante en Puerto Rico, en una producción de José Dueño, estarán a la venta próximamente.