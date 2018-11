El productor Jeffrey Seller anunció hoy en una comunicación electrónica que Lin-Manuel Miranda y Donald Webber Jr. serán los protagonistas de la tercera gira nacional del musical Hamilton interpretando a Alexander Hamilton y Aaron Burr, respectivamente.

Lin-Manuel Miranda, escritor y creador de la obra, originó el papel de Alexander Hamilton en Broadway y nuevamente será protagonista, pero por un limitado período de tres semanas de duración, un compromiso único que el actor tiene y realizará por Puerto Rico.

Una vez se dio a conocer la información, Webber Jr. envió a través de sus redes un mensaje a Puerto Rico. "Yo, PR. I'm the damn fool that shot him (Hola, Puerto Rico, soy el maldito tonto que le disparó)", escribió apropiándose de una frase que utiliza su personaje durante el tema "Alexander Hamilton" en referencia a su rol en la muerte del protagonista del musical y padre fundador de Estados Unidos.

Otros roles principales en Hamilton serán interpretados por Brandon Armstrong como Hercules Mulligan / James Madison; Ruben J. Carbajal como John Laurens / Phillip Schuyler; Darilyn Castillo como Peggy Schuyler / María Reynolds; Julia Harriman como Eliza Hamilton; Isaiah Johnson como George Washington; Simon Longnight como Marqués de Lafayette / Thomas Jefferson; Rick Negrón como el rey Jorge; y Sabrina Sloan como Angélica Schuyler.

La tercera gira nacional también incluye a Darnell Abraham, Christopher Campbell, Brendon Chan, Rebecca Covington, Trey Curtis, Hope Endrenyi, Camden González, Jordana Grolnick, Marja Harmon, Jennie Harney-Fleming, Vincent L. Hooper, Kelsey Kramer, Alex Larson, Jennifer Locke, Tiffany Mellard, Dashi Mitchell, Sheridan Mouawad, Antuan Magic Raimone, Elijah Reyes, Willie Smith III, Alex Swift, Emily Tate, Brion Watson, Kyle Weiler, Andrew Wojtal, Morgan Anita Wood, Deaundre' Woods, y Christopher Henry Young.

Las presentaciones de la obra musical se realizarán del 8 al 27 de enero de 2019 en el remodelado Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Una vez finalice la producción en la isla, la misma se trasladará permanentemente a la ciudad de San Francisco, California.

Exposición en Chicago

La información señala, además, que con un lanzamiento programado para abril de 2019 en Chicago, Hamilton: La exposición sumergirá a los visitantes en la vida y los tiempos de Alexander Hamilton a través de una exposición que presentará una mezcla dinámica e interactiva de escenografía, iluminación, sonido, multimedios, música, todo enmarcado y explicado a través de una narrativa realizada por el propio Miranda. Para más información, inscribirse y ser de los primeros en recibir noticias y alertas de venta de entradas sobre este evento pueden visitar hamiltonexhibition.com.

También se indica que el disco del elenco original de Hamilton en Broadway está disponible. La grabación recibió un Grammy en 2016 como Mejor Disco de Teatro Musical.

Con guion, música y letras de Lin-Manuel Miranda, dirección de Thomas Kail, coreografía de Andy Blankenbuehler , supervisión y orquestación musical de Alex Lacamoire, Hamilton se basa en la biografía de Alexander Hamilton, escrita por el autor Ron Chernow. El presentador local de Hamilton en Puerto Rico es Ender Vega, productor ejecutivo de BAS Entertainment.