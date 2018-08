Los problemas para la cantante colombiana Shakira no terminan, ya que en plena gira de "El Dorado World Tour", que realizar por Estados Unidos, tuvo que suspender un concierto en Los Ángeles, California, debido a problemas de salud.

Y es que después del primer concierto que ofreció en la ciudad, la noche del miércoles, la salud de la estrella de Barranquilla comenzó a presentar algunos problemas y fue la propia artista quien dio a conocer la noticia a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"Los Ángeles, muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche con ustedes pero desde anoche, tras el espectáculo, me empecé a sentir mal y me levanté esta mañana con un virus. Lamento mucho no poder actuar esta noche", escribió la intérprete de "La Loba" en su perfil de la red social.

La colombiana no ha precisado con exactitud qué tipo de enfermedad padece, pero lo que sí dejó claro a sus fans y seguidores, es que el concierto lo repondrá el próximo lunes de 3 de septiembre.

De acuerdo a lo publicado, su malestar pasará pronto, ya que asegura que estará presente en su concierto previsto para el viernes en Anaheim.

"Los médicos me han asegurado que estaré lo suficientemente bien para actuar en Anaheim el viernes 31 de agosto", agregó la artista en el mensaje.

La estrella colombiana se ha caracterizado por tener una comunicación estrecha con sus seguidores, a los que agradeció el apoyo que siempre le han brindado.

"Gracias por su comprensión y por ser los mejores fans que una artista podría tener. Todo mi amor, Shak", finalizó el mensaje de la intérprete de "Clandestino".

Apenas el pasado 3 agosto, Shakira comenzó su gira por Estados Unidos, su primer parada fue en Chicago, luego de recorrer varios países de Europa, donde su público se le entregó tras haber estado en un retiro voluntario por problemas de salud.

Fue en noviembre del año pasado que la colombiana suspendió su gira "El Dorado World Tour" debido a una hemorragia en las cuerdas vocales, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento con corticoides y a una terapia con una foniatra.

La gira mundial la reaundó el pasado 3 de junio en Hamburgo. También tiene previsto visitar varios países de América Latina.