La cantante colombiana Shakira confesó el motivo por el que rompió en llanto durante su última presentación de su gira "El Dorado World Tour", que realizó en Bogotá, donde ante miles de fans se mostró demasiado conmovida.

La estrella de Barranquilla confesó que su emoción estaba al máximo por estar nuevamente con su gente, después de haber pasado momentos difíciles tras la hemorragia en las cuerdas vocales que sufrió el año pasado, que le hizo posponer su gira mundial, declaró a la prensa colombiana, según destaca el sitio de Caracol TV.

"Esta ruta de El Dorado fue una guerra de obstáculos, desde el primer minuto me pasaron tantas cosas. Lo de la voz fue una de las cosas más fuertes y dolorosas que me han pasado en la vida", recordó la intérprete de "La Loba".

Comentó que los médicos no le daban esperanzas de recuperarse si no era sometida a una cirugía, pero tampoco le garantizaban grandes resultados.

"Los riesgos eran grandes, como no cantar jamás", expresó la cantante ante la prensa.

Aseguró que había días que no tenía ganas de salir de la cama, pero lo hacía por no afectar a sus pequeños hijos Sasha y Milan, que procreó con el futbolista español, Gerard Piqué.

Fue a finales del año pasado que la cantante enfrentó el padecimiento, y aunque en un principio pensó en someterse a la cirugía, finalmente recurrió a una terapia de corticoides y a sesiones con una foniatra para conservar el tono de su voz, por lo que pudo retomar su carrera musical.

Shakira estaba llena de emociones cuando pisó nuevamente Colombia para cerrar su gira internacional, que comenzó en junio pasado, en Hamburgo.

Y es que la cantante tenía siete años de no ofrecer conciertos en su país, hecho que la conmovió al tener a miles de su compatriotas frente a ella, quienes con gran efusividad gritaban su nombre y coreaban sus canciones.

Durante el concierto realizado el pasado 3 de noviembre en el Parque Simón Bolívar, la colombiana hizo un break para dirigir una palabras a su público.

“La gira termina donde todo comenzó", exclamó emocionada la cantante.

Ante sus palabras, el público la ovacionó, provocando un mar de emociones en la cantante, que no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar.

"Te quiero Colombia, siempre voy a recordar este momento", aseguró Shakira que no dejaba de llorar sobre el escenario.

"Me emocioné desde 'Estoy aquí'. Cuando vi ese público tan entregado y amoroso conmigo, tan fiel, se me salieron las lágrimas, pero dije 'no puedo llorar, no voy a desafinar'", precisó la estrella colombiana.

"Pero después de 'Antología' no pude evitar la emoción de ver ese cariño de mi gente", confesó la intérprete de "La Bicicleta".

El momento emotivo fue compartido por Shakira en su cuenta de Instagram, donde el vídeo lleva más de 2 millones de reproducciones.