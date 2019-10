View this post on Instagram

Después de saltar por toda la casa y haberle mandado este video a mis papás, a mi hermana, a mi novia y al resto de gente que conozco jajajaja tengo que decirles que no lo puedo creer... Cuando cumplí 7 años, mi papá me llevó a una tienda de casettes, y me regaló “DÓNDE ESTÁN LOS LADRONES”. Desde ese momento y hasta hoy @shakira es en mi mente sinónimo de grandeza y de excelencia... Y bueno... que subió un post cantando mi canción y casi me desmayo... chao