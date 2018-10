La música de Luis Miguel conquistó a la agrupación coreana de K-pop Super Junior, cuyo reciente single promocional es nada más que un cover del artista mexicano.La banda grabó en perfecto español "Ahora te puedes marchar", éxito ochentero del álbum Soy como quiero ser (1987) de "El Sol de México".

A su vez, la melodía del mexicano es la versión latina de "I Only Want To Be With You" que interpretó Dusty Springfield en los '60.

La nueva versión forma parte del mini álbum especial de la boy band surcorena contó con la colaboración de Mike Hawker, Ivor Raymonde y Luis Gómez Escolar Roldán, compositores del éxito que popularizó el "Sol de México" en Latinoamérica.

Otro adelanto de este trabajo de Super Junior es "One More Time" ("Otra Vez") donde el tema es interpretado junto con el trío mexicano Reik.

Otra de las melodías que contiene el mini álbum es "Lo siento", donde participa la cantante dominicana Leslie Grace.