La cantante mexicana Thalía dijo estar feliz estar de regreso a la escena musical con el estreno del vídeo de su nuevo sencillo “No me acuerdo”, donde participa la reguetonera dominicana Natti Natasha.

En las primeras horas de este viernes fue lanzado el nuevo single en todas las plataformas musicales y también en el canal de YouTube de la estrella mexicana, donde llevas más de 250,000 vistas.



“Estoy feliz porque hoy se estrena el video ‘No me acuerdo’ en colaboración con Natti Natasha”, dijo la artista ante las cámaras del programa de televisión “Hoy”.

Natti y Thalía anunciaron desde sus redes sociales el lanzamiento de “No me acuerdo”.



“¡Ya puedes ver el video de #NMA!!! @nattinatasha”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram.

“Yo solo recuerdo que estaba bonita, to el mundo loco con mi cinturita. ¡Ya puedes ver el video de #NoMeAcuerdo con @Thalia”, escribió la reguetonera dominicana, revelando parte de la letra de la rítmica canción.

El video comienza con una escena donde aparece Thalía recostada en la cama y es observada por su pareja que tiene cara de molestia y está sentado en una silla



La temática sensual y pícara del video trata de que la protagonista sale a divertirse con su amiga en la noche y a la mañana siguiente es cuestionada por su pareja al ver en su celular una foto de ella con otro hombre.

Pero ella, recurre a la “pérdida de memoria” y a pesar de ver las imágenes comprometedoras, asegura que no se acuerda de nada, y por ende, dice, no pasó.

Sin embargo, bien que tiene presente la noche de diversión que pasó en un bar donde conoció a un hombre y se la pasó de lo mejor.

Mientras su pareja está furioso por la respuesta, ella recuerda que bailaba y brindaba en el bar llena de gozo y felicidad, pero no lo confiesa y prefiere recurrir a la “amnesia temporal” y hace unos movimientos sensuales y a la vez fingiendo ser inocente.

En el vídeo, las cantantes desbordan sensualidad y lucen sus curvas, y candentes movimientos al ritmo del reguetón.

Algunas imágenes fueron compartidas por Natti Natasha y Thalía en sus redes sociales, donde lucen un body lleno de espejitos y una botas del mismo material que les llegan arriba de las rodillas.

Mientras Thalía es la protagonista de la historia, Natti Natasha desempeña bien su rol de colaboradora, sin robar cámara a la mexicana.



El resultado ha gustado a los fans de ambas artistas que han expresado su apoyo en las redes sociales.



“Bello vídeo, amo esta canción, @Thalia besos desde Portugal”, escribió andre.soares.7359



“Me enamoré de la canción”, posteó vivi_castillo0819.



Y justo la incursión en el reguetón es lo que tiene más entusiasmada a la intérprete de “Amor a la mexicana”, ya que decidió dar un cambio a su música y actualizarse en los ritmos musicales, comentó en una entrevista realizada hace unos días a programa “Hoy”.



“No me acuerdo”, es el primer sencillo del nuevo álbum de la cantante, que será lanzado después de verano.