Vestida como cantante de género ranchero, Thalía pidió no comer murciélago, un animal que generó polémica ante su relación con la pandemia por COVID-19.

Con la plantilla de audio de Carlos Chavira, quien realiza parodias, música y diversos contenidos en redes sociales, Thalía realizó su creación de video para la plataforma TikTok, donde también ha aprovechado para recordar su paso por Timbiriche y manifestar su afición por la saga de "Harry Potter".