El cantante canadiense The Weeknd reveló durante un show en Toronto, que prepara el lanzamiento de su nuevo disco titulado "Chapter 6".

El anuncio lo hizo en el marco del festival Hxouse Live que se realizó en Toronto, Canadá. Estando ante su público, el cantante quiso compartir la noticia con sus fans, que no dejaron de aplaudir.

“Quiero hacerles saber, estar en Toronto estos últimos dos días me ha inspirado como no lo había estado en años”, expresó el artista.

“Quiero que ustedes sean los primeros en saber, estoy trabajando en mi nuevo álbum en este momento. ‘Chapter 6’ que se lanzará próximamente”, destacó el cantante sin precisar la fecha.

El cantante compartió en su cuenta de Twitter algunas imágenes de su presentación en Hxouse Live.

"Anoche en Toronto", destaca el post de Abel Makkonen Tesfaye, verdadero nombre del artista.

Fue en marzo pasado que The Weeknd lanzó su miniálbun "My Dear Melancholy", que contiene seis canciones, pero ahora el canadiense planea estrenar un disco con más melodías.

The Weeknd tiene varios éxitos como "Call Out My Name", "Starboy", "The Hills", "Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", por mencionar a algunos. Su romance con la modelo Bella Hadid fue muy mediático, el cual duró del 2015 al 2016. En 2017 mantuvo una relación con la cantante Selena Gómez, la cual duró 10 meses.