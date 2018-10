Londres - Tina Turner reveló que se sometió a un trasplante de riñón con un órgano donado por su esposo.

La cantante de 78 años contó en una autobiografía próxima a publicar, que ha sufrido una enfermedad renal, y para el 2016 sus riñones estaban en "20 por ciento y se hundían rápidamente".

Dijo que su esposo, Erwin Bach, "me sorprendió al decir que quería darme uno de sus riñones". Turner sostuvo que estaba "abrumada por la inmensidad de su oferta".

Turner, cuyos éxitos incluyen "Proud Mary" y "What's Love Got to do it it", se casó con el ejecutivo de música alemana Bach en 2013 después de una larga relación.

Los extractos de "Tina Turner: My Love Story" fueron lanzados el sábado por la editorial Penguin.

En el libro, Turner alienta a las personas a inscribirse para donar órganos.