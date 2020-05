Para el cantautor Tommy Torres, el proceso de confinamiento que se vive a causa del coronavirus ha sido un redescubrir individual que aborda desde el aspecto de esposo, padre, amigo y artista a cualquier otro rol que asuma.

Al igual que todos los que enfrentamos la pandemia de COVID-19 desde las casas, el vocalista confesó que hay días que se levanta con todo el entusiasmo y hay otros en que la incertidumbre del futuro lo agobia. La clave para él ha sido deshacer o transformar los pensamientos negativos que recaen en preocupaciones a meditaciones del presente, que en su caso pudieran alimentar la musa y convertirse en canción.

"Esta situación nos ha enseñado a conocernos mejor tanto a la pareja como a uno mismo. Nos ha obligado a pasar más tiempo con uno, con nuestros pensamientos, con nuestros estados de ánimo. En ese aspecto es algo positivo porque nos alejamos del corre y corre que había antes, de la competencia... y uno aprecia la vida desde otra perspectiva. Otros días te levantas con las preocupaciones económicas del futuro, de salud y de cuándo volvemos a ver a nuestra gente. En esos días procuro no darle mucho poder a la mente, porque te puedes abrumar", reveló la voz de "Mientras tanto" desde un rincón de su residencia en Miami, donde se ubica para no interrumpir a su esposa, la actriz Karla Monroig y su hija Amanda con el "homeschooling".

El aspecto de trabajar las tareas escolares con Amanda, todos en un mismo espacio, precisó, ha sido el mayor reto como familia.

El artista reconoce que Karla tiene unas destrezas de maestra que él no posee, y como padres han tratado de que la menor comprenda la situación y se adapte.

El cantante explicó que para su hija de 7 años, el hogar es su espacio de descanso, diversión de estar en familia y no el lugar de asignaciones, por lo tanto la distracciones son mayores y resultan en largas horas de estudios.

De igual forma, reconoció que el tiempo en familia ha sido una bendición al poder divertirse con juegos y distracciones. En el caso de su relación de pareja reconoció que la comunicación es vital para la sana convivencia, y ambos han optado por no reprimir lo que sienten."Hay que hablar todo y decirlo en el momento", sostuvo.

"Es un mismo espacio para que cada uno trabaje en los proyectos. La gente me pregunta por qué no hago más ‘lives’ y es que para poder hacerlo reservo la sala de mi casa. Esta casa es toda abierta así que requiere una preparación. En la sala está el piano, puse micrófonos, los instrumentos, luces, cámaras... si quisiera hacer un ‘live’ ahora no puedo porque en la casa están pasando otras cosas. Es el espacio de ellas también", explicó el artista que mañana, sábado, hará una presentación en vivo a las 8:00 p.m. por sus redes sociales.

El primer acústico virtual que hizo tuvo un alcance en menos de 24 horas de más de 600,000 reproducciones. Billboard reconoció el concierto virtual de Torres, como el preferido del público y uno de los de mayor proyección realizado durante la cuarentena.

“Me sorprendió el alcance porque en ese momento tenía alrededor de 400,000 seguidores y por lo general se conecta una cuarta parte. La realidad es que nos preguntamos, ¿qué sucedió aquí? y la estadística enviada por YouTube reveló que fue la cantidad de personas que lo compartieron por Facebook y WhatsApp. Estoy sumamente agradecido”, afirmó la voz de “Pegadito”.

Listo para conectarse con miles

El artista admitió que es perfeccionista y aunque la modalidad virtual no requiere una mega producción dijo que contará con mayor iluminación, otra cámara e incorporará una pedalera que se toca con los pies para crear ritmos fuera de la versión acústica.

"Soy aficionado de la fotografía y me paso viendo tutoriales de YouTube para la iluminación y otras cosas. Igual, se trata de una presentación acústica y no todos los arreglos son así por lo que tengo que ensayar los temas. Es reproducir las canciones y claro no todas las canciones se defienden en el formato acústico. Lo otro es qué tan orgánico se sienta. Mi deseo es que la gente se sienta en la sala de su casa", mencionó el artista que añadirá canciones que no pudo hacer en el primer concierto que ofreció el 21 de marzo.

La voz de “Como antes” detalló que el repertorio de la presentación busca complacer a sus seguidores que le han escrito por las redes sociales.

En ese sentido, planifica interpretar temas que ha escrito a otros colegas o algunas de sus colaboraciones con Jesse y Joy y Alejandro Sanz.

El artista, revelará mañana en el ‘live’ el nuevo look de su cabello que estuvo a cargo de su esposa, quien le recortó parte de sus rizos. “Es la primera vez que lo hacemos. Llevaba mucho tiempo sin cortarme el cabello y creo que quedó bien”, sostuvo entre risas.

Torres, por el momento, no vislumbra la apertura de la industria musical con espectáculos presenciales para el resto del 2020. En ese sentido lamentó y catalogó como una “desgracia” la situación en la “que se encuentran los músicos y todos los que trabajamos en la industria”.