Toya Jackson, hermana mayor de Michael Jackson, habló sobre los últimos días del cantante y reveló detalles de su personalidad durante su participación en el programa español "El Hormiguero".

En la serie de preguntas, centradas en la trágica muerte del "rey del pop", Toya aseguró que el fallecimiento de su hermano fue probablemente el "peor momento de mi vida". Además, dio detalles de cómo fue el momento en que se enteró de su muerte.

Según detalló, había escuchado algo por los fans y luego su madre le avisó que algo pasaba. "Fui corriendo al hospital y de camino preguntaba a mi madre por teléfono cómo va, qué pasa… Se puso a gritar y dijo: '¡ha muerto!' y casi me estrellé en el auto", comentó.

Pablo Motos, el conductor a cargo del programa, le pidió a Toya que le hablara sobre la última vez que estuvo con su hermano. Al responder, explicó que fue durante la celebración de su cumpleaños donde invitó al intérprete de "Thriller", y fue ahí donde lo notó muy delgado.

"Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí pero la verdad es que estaba muy delgado porque a él no le gustaba comer… Siempre decía que la gente vivía para comer y él no tenía más remedio que comer para vivir. Pero nunca le gustó, ya desde pequeño", reveló.

"Bailaba, estaba feliz pero lo vi muy delgado, aunque él nunca comió mucho, no le gustaba comer"

Al referirse a su personalidad, calificó al ídolo mundial como "una persona que siempre estaba riendo, de buen humor, jugando, muy infantil".



En la entrevista también tuvo la oportunidad de aclarar por qué ella aseguró que Michael había sido asesinado a los pocos días de conocida su muerte. Toya señaló que aún no sabe qué pensar. "Él siempre decía: 'me van a matar'. Yo le decía ¿quién?, pero nunca me decía quién", afirmó.