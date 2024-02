A la espera Alex Ferreira de su íntimo encuentro musical con Puerto Rico

“Me siento súper emocionado. Soy dominicano y para mi Puerto Rico es como ir a casa. Fui una vez (a Puerto Rico) y participé de un evento acústico de cantautores, pero esta ocasión es muy especial porque me voy a encontrar con mi público boricua de una forma más íntima” , expresó el artista en entrevista con El Nuevo Día.

“Se va a sentir muy cercano. Al ser un concierto acústico, si alguien me pide una canción en específico, se toca. Este tipo de formato me permite esta libertad musical” , explicó el cantante, que presentará sus temas en versiones “puras, desnudas y sin producción”.

Para Ferreira, cantar en su isla vecina lo hace sentir como si estuviera en su tierra , pues, según contó “desde niño he estado escuchando a Ismael Rivera, Héctor Lavoe, así como la plena. Yo estoy escuchando salsa desde chiquito. Puerto Rico es el punto de lanza de la música latina mundialmente, y hay ese puente musical entre ambas islas ”.

Sobre su identidad musical, el dominicano se considera un “degenerado” , ya que según detalló, “no tiene ningún género”. “Yo uso mucho esa palabra porque no estoy comprometido con ningún género musical. Más bien, soy un cantautor que escribe letras, melodías e intenta vestir las canciones de la mejor manera posible, ya sea rock, tropical, electrónica. No tengo la obligación, lo encontraría un poco aburrido hacer lo mismo siempre”.

Sin embargo, sí hay algo que no cambia en su DNA musical; su letra y voz. “Hay un común denominador en lo que yo hago, mi letra y mi voz. Independiente de la onda en la que vaya, siempre soy yo”.

Aunque su propuesta es una variada, tiene muy claro que su música no es para todo tipo de público, pero eso no detiene a su musa a la hora de sentarse a escribir.

En cuanto a su pasión; la música, agradece que el público hoy día sea uno más abierto a experimental de manera musical, y no se encajonen en un solo género. “Ya la gente consume música de otra manera, gracias a las plataformas de streaming y eso me gusta, porque yo tengo esa libertad”.

“Me emociona esta cosa de sentirme que hago algo que no se ha hecho mucho. Me encanta colaborar y lo fomento en mi trabajo, uno aprende mucho de uno y del otro, y salen canciones que a lo mejor no saldrían de otra manera”, sostuvo el cantante que ha compartido escenario con Jorge Drexler, Fito Páez, Iván Ferreiro, Natalia Lafourcade, Gaby Moreno, entre muchos otros.