Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
85°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abre la venta de boletos para primer concierto de Rels B en Puerto Rico

El español se estrenará en el Coca-Cola Music Hall en el 2026

5 de noviembre de 2025 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cantante español Rels B. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante español Rels B, una de las voces más influyentes y representativas del panorama urbano actual, se presentará por primera vez en Puerto Rico el próximo 10 de febrero de 2026, en el Coca-Cola Music Hall, como parte de su aclamada gira mundial “A New Star World Tour”.

RELACIONADAS

El espectáculo se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents. La venta de boletos dará inicio este, 5 de noviembre, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com

Rels B, se ha consolidado como uno de los artistas más destacados de la música en español durante la última década. Su evolución artística, desde sus primeros pasos independientes hasta llenar estadios en todo el mundo, refleja una historia de perseverancia, autenticidad y talento puro.

Con un estilo que fusiona el R&B, el hip hop, el pop y los ritmos afrocaribeños, el artista ha sabido conquistar diferentes generaciones y escenarios, redefiniendo los límites del género urbano español.

Durante su visita a Puerto Rico, Rels B presentará los temas más representativos de su carrera junto a su más reciente proyecto discográfico, “afroLOVA’25″, un álbum que ha sido aclamado por su sonido innovador y su propuesta romántica con toques de afrobeat.

Su sencillo “TÚ VAS SIN (FAV)”, extraído de este trabajo, se ha convertido en un auténtico fenómeno global, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y consolidándose como uno de los temas más virales del año. La canción demuestra la madurez artística del músico y su habilidad para crear melodías irresistibles que cruzan fronteras y estilos.

Con más de media docena de álbumes de estudio, Rels B ha alcanzado Discos de Oro y Platino en múltiples países y se ha posicionado como el artista español más escuchado en el mundo. Su lista de colaboraciones incluye nombres de gran renombre internacional, consolidándolo como un referente imprescindible de la nueva ola musical en español.

El “A New Star World Tour” tiene entradas agotadas en ciudades de Europa y América Latina, y ahora promete conquistar también al público boricua.

Tags
Coca Cola Music Hall
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: