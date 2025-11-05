Abre la venta de boletos para primer concierto de Rels B en Puerto Rico

El cantante español Rels B, una de las voces más influyentes y representativas del panorama urbano actual, se presentará por primera vez en Puerto Rico el próximo 10 de febrero de 2026, en el Coca-Cola Music Hall, como parte de su aclamada gira mundial “A New Star World Tour”.

El espectáculo se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents. La venta de boletos dará inicio este, 5 de noviembre, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com

Rels B, se ha consolidado como uno de los artistas más destacados de la música en español durante la última década. Su evolución artística, desde sus primeros pasos independientes hasta llenar estadios en todo el mundo, refleja una historia de perseverancia, autenticidad y talento puro.

Con un estilo que fusiona el R&B, el hip hop, el pop y los ritmos afrocaribeños, el artista ha sabido conquistar diferentes generaciones y escenarios, redefiniendo los límites del género urbano español.

Durante su visita a Puerto Rico, Rels B presentará los temas más representativos de su carrera junto a su más reciente proyecto discográfico, “afroLOVA’25″, un álbum que ha sido aclamado por su sonido innovador y su propuesta romántica con toques de afrobeat.

Su sencillo “TÚ VAS SIN (FAV)”, extraído de este trabajo, se ha convertido en un auténtico fenómeno global, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y consolidándose como uno de los temas más virales del año. La canción demuestra la madurez artística del músico y su habilidad para crear melodías irresistibles que cruzan fronteras y estilos.

Con más de media docena de álbumes de estudio, Rels B ha alcanzado Discos de Oro y Platino en múltiples países y se ha posicionado como el artista español más escuchado en el mundo. Su lista de colaboraciones incluye nombres de gran renombre internacional, consolidándolo como un referente imprescindible de la nueva ola musical en español.