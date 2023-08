Su voz es incólume e inconfundible, mientras ella es pura pasión, estámina y entrega en el escenario; cualidades que hacen que el espectador navegue por una ruta en la que pareciera que el tiempo no ha transcurrido.

Ya son cuatro décadas de trayectoria musical en las que la cantante española Ana Torroja desafía el complicado reto de no repetirse a sí misma y, aun cuando experimenta momentos que le dan la sensación de que lo ha dado todo, “van saliendo chispas e ideas nuevas”.

Por eso, siempre trata de buscar y sorprender en cada disco, que sea un mundo diferente en cuanto a sonido, temática y forma de hacer música. Lo mismo se propone para los conciertos y giras que ofrece, en los que la icónica voz del grupo Mecano mantiene a su público cautivo, como le ha ocurrido con el “Tour Volver”, con el que ha visitado diversas ciudades.

“Ese cariño del público es como gasolina para el corazón y para el alma porque con esta gira llevamos casi tres años y la verdad es que no hemos parado. Yo tenía intención este año ya de cerrar este capítulo, pero siguen saliendo conciertos, gente que quiere que vayamos para allá. Yo feliz de la vida de volver a encontrarme con un público que ya me conoce. No puedo pedir más, me está yendo increíble y estoy más que agradecida”, dijo a El Nuevo Día.

Uno de esos lugares a los que siempre regresa es a Puerto Rico, donde no duda un segundo de empacar y visitar. Mientras reafirma que las comparaciones son odiosas y resalta que lo bonito de cada lugar es su autenticidad y que cada país, pueblo o ciudad, disfruta a su manera, no vacila en decir las particularidades del suelo boricua.

“Puerto Rico es uno de mis lugares que lo tengo así en un lugar especial de mi corazón. Está guardado como un tesoro. Puerto Rico es color, Puerto Rico es música, Puerto Rico es sol, Puerto Rico es vida, es fiesta. Entonces todo eso se transmite en los conciertos. Esas características que tiene el puertorriqueño, son solo de ellos y son muy especiales. A mí, cuando me dicen Puerto Rico, digo: ‘Vámonos, ¿cuándo? ¿Mañana? ¡Venga, vámonos!’”, expresa sonreída una de las voces más personales y reconocibles de la música española.

Ante el público boricua se presentará nuevamente el 5 de noviembre, como parte de su “Tour Volver”, en donde presentará un viaje musical de sus más grandes éxitos como solista y los de su paso como vocalista principal del grupo de pop de la década de 1980.

“Siempre es un placer ir a ese maravilloso lugar. Aparte de que la gente siempre está dispuesta a disfrutar, a pasarlo bien, a entregarse al 100%. Y los conciertos son increíbles, son de esos que te dejan resaca de felicidad”, agregó la voz de éxitos como “Mujer contra mujer”, “La fuerza del destino”, “Me cuesta tanto olvidarte” y “Cruz de navajas”, entre otros.

De igual modo, Torroja señala que su concierto aborda varias generaciones, pues goza de ver desde el escenario a niños, adolescentes, adultos, mayores y abuelos, donde la gente se lo canta todo, algo que describe como maravilloso.

No será la primera vez que se presente en el Coca-Cola Music Hall, pues en abril del 2022 ya había presentado su espectáculo, por lo que destacó que la cercanía entre ella y el público que se da en este recinto, “crea una magia y una energía muy especial”.

Acompañada de toda su banda y equipo de producción, a los que les llama su familia musical, presentará además, visuales, diseño de luces y un show bien engranado, cuya parte final estará caracterizada por complacer peticiones del oyente, lo que le da mayor intensidad a la velada.

“Siempre hay canciones que se quedan fuera y, a lo mejor para alguien que ha ido ese día y se ha tomado su tiempo y ha pagado su boleto, pues no se puede ir si no se las cantas. Así que al final hago una a capela con el público, cantando cachitos de canciones que me van pidiendo y es un momento único y muy especial que la gente disfruta muchísimo”, adelantó.

Canciones vigentes, cuatro décadas después

“Ya llevo más años en solitario de lo que estuve en Mecano, así que no podría hacer un concierto en el que no estuvieran esas canciones, siempre van a estar ahí. A veces dejo descansar unas y recupero otras, pero siempre están ahí”, acotó.

Aunque Torroja le da la posibilidad a que puede tratarse de un asunto de suerte, lo cierto es que sus canciones no han perdido vigencia, detrás de su voz inigualable y dejando el alma en escena.

“Cuando escuchas la banda sonora de tu vida, canciones que han sido importantes en momentos en los que sean, felices o tristes o complicados, para mí es muy terapéutico porque haces una catarsis y es una de las razones por las que yo creo que los shows, los conciertos, dejan a la gente tan feliz. Es un viaje por momentos de tu vida que vas recuperando y, a la vez, vas soltando, porque los vas cantando. Que esas canciones sigan formando parte incluso de niños de seis, siete u ocho años, es maravilloso. Tener tantas canciones vigentes después de tantos años es algo que no es fácil que te ocurra y otra vez me repito, estoy agradecidísima. Es que no sé, he tenido mucha suerte en la vida”, compartió.

“Una preciosa casualidad”

Su nombre figura como una de las artistas en recibir el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy, a celebrarse en noviembre próximo. Son reconocimientos como estos en los que constata que todo ese esfuerzo realizado ha valido la pena, y que le dan una inyección de fuerza para seguir adelante haciendo música y conciertos al 100%, de la mejor manera posible.

“Para mí es como si me dieran el abrazo con más amor y más energía del mundo. Viene en un momento de mi carrera. Bueno, ya llevo 40 años, tengo 63, y uno a veces se piensa si se debe de seguir o ya fue. Cuando aparecen estos reconocimientos, pues para mí es un motor, me empuja porque me hace ver que todo ese esfuerzo, aunque parezca que todo es un camino de rosas, no lo es, la vida no lo es ya de por sí”, afirmó.

La vigésimo cuarta entrega de los premios tendrá lugar en el teatro Lope de Vega, en Sevilla, el 12 de noviembre, primera vez que se celebran fuera de Estados Unidos, algo que ha catalogado como “una preciosa casualidad” el hecho de poder recibir ese reconocimiento en España, junto a Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone y Soda Stereo, que además serán reconocidos con este premio.

Como una apasionada de lo que hace, en este momento señala que “hay cositas que todavía están fraguándose” para un próximo proyecto. Asimismo, asegura mientras sigan vigentes sus canciones y la gente las quiera escuchar, además de gozar de salud y voz, ahí estará para ofrecer conciertos.

Trabajar con su físico siempre ha sido esencial desde que era pequeña. Cuando adolescente empezó con el baile y luego lo empezó a mezclar con distintos deportes y el gimnasio, por lo que hacer ejercicios ha sido fundamental en su estilo de vida.

“Para mí es como respirar o como beber agua, que lo necesito. Todas las mañanas es lo primero que hago cuando me levanto y cuando el trabajo me lo permite, pero lo primero que hago es hacer ejercicios. Y bueno, yo creo que eso al final, pues después de tantos años de disciplina en ese sentido, sí se nota cuando te ven en el escenario, y me siento como si tuviera 20, ya luego cuando bajo es otra cosa”, chistó.