André Reyes y los Gipsy Kings brindarán un concierto lleno de nostalgia y buena música

“Parte del éxito que hemos tenido ha sido porque nuestras canciones le traen buenos recuerdos a las personas, ya sea de amor, de paz, de alegría y, hasta de tristeza” , indicó Reyes, cuya familia emigró de España hacia Francia durante la Guerra Civil Española. “Nuestra música es una fusión que se escucha y gusta en todas partes del mundo. Es algo que no puedo explicar, pero es algo que vivimos cada vez que tocamos sobre un escenario”.

Agrupación original

Nueva generación

Antes de llegar a Puerto Rico, los Gipsy Kings by André Reyes dará un espectáculo en El Salvador, que servirá de punto de partida para gira de 2024 de la agrupación. Desde aquí, los músicos viajarán a Guatemala y luego a Sao Paulo, Brasil. Más adelante en el año estarán en el cono sur de América Latina presentándose en Uruguay, Argentina y Chile. A partir de mayo pasarán los meses de verano en Europa, visitando países como Croacia, Kazajistán, Serbia, Países Bajos, Azerbaiyán, Grecia, España y Turquía.

En su futuro cercano, André Reyes no tiene planificado bajar el ritmo de presentaciones, ya que todavía disfruta muchísimo estar sobre un escenario. “Todavía tengo mucha energía y, sobre todo, me encanta cantar y estar frente al público. Hacer esto me pone muy alegre, por lo que lo seguiré haciendo hasta que mi cuerpo aguante”, destacó el francés mientras soltó una sonora carcajada.