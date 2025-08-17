Ante mal tiempo, el Coliseo de Puerto Rico abrirá sus puertas más temprano para el concierto de Bad Bunny
La función de hoy domingo comenzaría a las 8:30 p.m., según Move Concerts
17 de agosto de 2025 - 1:11 PM
Aunque el huracán Erin se ha ido alejando de la zona de Puerto Rico, las bandas externas del sistema tropical continún provocando lluvias sobre la isla.
Así como ocurrió ayer, al mediodía de hoy se anunció que el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot hará un cambio en el horario de apertura de puertas para la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, pautado para esta noche del domingo, 17 de agosto.
La casa productora del concierto del cantante de fama mundial, informó que, las puertas abrirán a partir de las 5:30 p.m. y que la función de hoy comenzará a las 8:30 p.m.
“¡Información importante sobre el show de esta noche! 🚨Todos tempranito al @coliseopr para la función 18″, destacó Move Concerts a través de la red social Instagram.
Para los conciertos anteriores, las puertas abrían a las 6:30 p.m. y el espectáculo daba comienzo a las 9:00 p.m.
