17 de agosto de 2025
77°tormenta
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ante mal tiempo, el Coliseo de Puerto Rico abrirá sus puertas más temprano para el concierto de Bad Bunny

La función de hoy domingo comenzaría a las 8:30 p.m., según Move Concerts

17 de agosto de 2025 - 1:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se planifica comenzar más temprano la función de domingo del concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de su residencia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Aunque el huracán Erin se ha ido alejando de la zona de Puerto Rico, las bandas externas del sistema tropical continún provocando lluvias sobre la isla.

Así como ocurrió ayer, al mediodía de hoy se anunció que el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot hará un cambio en el horario de apertura de puertas para la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, pautado para esta noche del domingo, 17 de agosto.

La casa productora del concierto del cantante de fama mundial, informó que, las puertas abrirán a partir de las 5:30 p.m. y que la función de hoy comenzará a las 8:30 p.m.

“¡Información importante sobre el show de esta noche! 🚨Todos tempranito al @coliseopr para la función 18″, destacó Move Concerts a través de la red social Instagram.

Para los conciertos anteriores, las puertas abrían a las 6:30 p.m. y el espectáculo daba comienzo a las 9:00 p.m.

Bad BunnyColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
