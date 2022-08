El exponente urbano Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, anunció el martes lo que llevaba prometiendo, la fecha a presentarse en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , bajo el título “Just in time”.

Así como pronunció recientemente en su presentación, siendo uno de los invitados del concierto de Bad Bunny, el anhelo de regresar a este recinto, ahora se sabe que la fecha para su espectáculo será el 2 de febrero de 2023 y los boletos estarán a la venta desde mañana miércoles, 10 de agosto a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

“Han pasado 6 años desde que pisé mi escenario favorito y ya por fin se acabo esta larga espera! En estos últimos 6 años de mi carrera y de mi vida personal la vida me puso a prueba y en muchas de esas pruebas FRACASÉ! Han sido 6 años de ausencia y de aprendizaje donde tuve que perder muchas cosas incluyendo amigos,mi propia vida y lo más desgarrador perdí a mi hermano al cual crié junto a mi madre! He perdido mucho más de lo que he ganado pero siempre agradecido con Dios Por darme tanto sin merecerlo!”, publicó el artista a través de su cuenta de Instagram, quien hace referencia a la partida física de su hermano al fallecer en un accidente de tránsito, Justin Santos Delanda.

“Hoy día doy gracias nuevamente porque perdí para hoy poder GANAR, voy de regreso a mi casa nuevamente, la tierra que me vio crecer y el lugar al cual le debo todo lo que soy! Por el mundo he tenido el privilegio de representar Mi barrio La calle calma SANTURCE y esto es unas de las cosas que más me llena de orgullo”, continuó con su mensaje el reguetonero, quien ha estado inmerso en un proceso de duelo por los pasados meses.

En el 2004, este cantante urbano alcanzó la fama al formar parte del dúo “Arcángel & De La Ghetto”.