Horas antes de que el cantante puertorriqueño de música urbana, Arcángel, subiera a la tarima del Reggaetón Lima Fest 2023, en el Estadio San Marcos, de la capital de Perú, tuvo que lidiar con una incómoda e innusual situación. Según un vídeo circulado en la redes sociales, se puede ver cómo el artista es intervenido y registrado en plena calle y a la luz del día por la Policía Nacional del Perú, mientras varias personas observan la escena.

Según las imágenes, el artista tuvo que bajar del vehículo donde viajaba para identificarse ante las autoridades. En todo momento, el reggetonero mantuvo la calma, no dijo ninguna palabra y hasta mostró una leve sonrisa en su rostro.

Según publicó el periódido El Comercio, de Perú, el artista se manifestó horas después del incidente durante el su participación del festival de música urbana. “Yo la paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo a las noticias me iban a jo..., no, no, a un artista como yo, usted no jo... su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo, eso a mí no me jo..., a mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Así que un aplauso para la Policía del Perú, están haciendo su trabajo, qué bueno”, mencionó Arcángel la madrugada del sábado, 20 de mayo, el evento multitudinario donde actuaron figuras como Wisin y Yandel, Lunay, Rkm y Ken Y, Ivy Queen y Alexis y Fido, entre otros.