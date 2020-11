Conscientes de que la pandemia del COVID-19 no ha terminado, varios artistas se unirán para llevar alegría a los hogares para que celebren un Día de Acción de Gracias que, aunque diferente, no dejará de ser especial.

El evento musical dará inicio a las 7:00 p.m. y contará con la participación de Javier y Nabeel de Vivanativa, Barreto y Su Plena, Mayha Veray, Karla Jani, Kristian Bob y Ray C, entre otros. La animación del concierto estará a cargo de Alex DJ, conductor del programa Puerto Rico Gana de Telemundo.

Según información suministrada, la velada será transmitida por PRTicket.com y promete enlazar el festejo y la llegada de la Navidad con la conciencia social y la ciencia “a través de la participación de organizaciones que han sido clave en la orientación ciudadana para evitar el aumento en contagios con este virus que no ha dado tregua a nivel internacional”.

PUBLICIDAD

La información destaca que el cantautor y creador de la canción principal de la campaña de servicio público #NosotrosPodemos, Ray C, compartirá su más reciente proyecto musical ecléctico como solista, el cual busca llevar alegría a través de líricas y melodías armoniosas, sin perder la personalidad contagiosa que le ha dado éxito como intérprete de Los Chinchillos del Caribe.

“Estamos muy contentos de poder participar en este evento. Desde el día uno he estado no solo muy atento a la situación de salud pública que enfrentamos a nivel global, sino que quise ir más allá y unirme a esta campaña ciudadana con mi granito de arena. Este concierto será muy especial y no se lo pueden perder”, sostuvo el artista.

“Es divino poder apoyar este esfuerzo colectivo para nuestra gente. Conéctense con nosotros, vamos a cantar y a ayudar a nuestros hermanos”, expresó por su parte la cantante de “latin fusión” Mayha Veray, quien está deseosa de compartir con su audiencia algunos de los temas de su nueva y vibrante producción musical “Remenéate” un disco que resalta la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

El rock en español estará representado de forma acústica por Javier Hiram Gómez y Nabeel Abdulrahman de Vivanativa, quienes interpretarán los temas más famosos de su legendaria agrupación. Para los amantes de la música urbana, la novel cantante Karla Jani presentará dos de sus sencillos mientras que Barreto se encargará de hacernos bailar con su plena puertorriqueña.

El influencer de Mochileando, Wil Santiago, también se unirá a esta presentación virtual ofreciendo recomendaciones para evitar el contagio con Covid-19 a los viajeros que decidan celebrar la temporada navideña en otros países.

PUBLICIDAD

“Cualquier iniciativa que se esté llevando a cabo para lograr minimizar los efectos de este virus y para que todos podamos unirnos en una sola misión y conseguir buenos resultados es excelente. Este concierto es parte de esas iniciativas abarcadoras que nos va permitir controlar esta pandemia y salir de esto de una forma más rápida”, indicó el viajero, quien sorteará varias entradas del concierto entre los suscriptores de Mochileando Premium.

Celebrar con prudencia

Más que llevar otro concierto virtual, la iniciativa comunitaria #NosotrosPodemos también buscar mantener su misión de crear conciencia sobre la amenaza que presenta el COVID-19 si se continúan tomando decisiones sin base científica, lo cual no solo pone en peligro la salud individual, sino el bienestar colectivo.

“Urge repensar las festividades navideñas en medio de la pandemia y este esfuerzo de #NosotrosPodemos es el anticipo navideño perfecto para demostrar que podemos celebrar de forma segura y así evitar contagios”, sostuvo la bióloga celular y molecular Marieli González, quien ha colaborado en los esfuerzos de comunicación científica en esta iniciativa al igual que para Ciencia Puerto Rico y otras organizaciones.

La doctora González es la creadora de la iniciativa de mascarillas “Sobre la nariz y la boca”. Este movimiento ha sido replicado en camisetas, calcomanías y hasta decoraciones de Navidad, las cuales han sido adquiridas por personalidades de la prensa, radio, televisión y hasta por el secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano junto a su equipo de epidemiólogos municipales.

Con todo esto en mente, los participantes del evento se realizarán una prueba de antígenos administrada por personal del DS el mismo día de la grabación del concierto. Además, se diseñó un protocolo para evitar la aglomeración de personas en cada presentación artística y para garantizar el distanciamiento físico entre los artistas y la producción.

PUBLICIDAD

“La logística propuesta por el medio digital Nuestro es un ejemplo de lo que hemos logrado avanzar como comunidad en contra del COVID-19, implementando no tan solo pruebas, sino también las mejores prácticas de distanciamiento e higiene que nos permitirá ir articulando espacios y eventos donde se mitiguen los riesgos a los cuáles aún seguimos expuestos. Esperamos que puedan disfrutar de esta celebración desde la comodidad y seguridad de su hogar, conscientes de que Nosotros Podemos con esto, y mucho más”, expresó el coordinador estadístico del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, Danilo Trinidad Pérez Rivera, quien además forma parte de la junta de directores de la Coalición de Sabiduría Covid-19 de Puerto Rico.

Para adquirir entradas al concierto virtual benéfico “#NosotrosPodemos dar Gracias”, puedes acceder a PRTicket.com o visitar la página web www.nosotrospodemos.com. Los fondos recaudados se utilizarán para continuar los esfuerzos de orientación ciudadana e impacto comunitario de la iniciativa #NosotrosPodemos y para apoyar las organizaciones hermanas que se han unido a este movimiento.