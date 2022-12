CIUDAD DE MÉXICO - A las 9:16 de la noche, se apagaron las luces del monumental estadio, la multitud, entendiendo el mensaje, emitió un rugido parecido al de muchas turbinas de avión acelerando al unísono y un hombre, ataviado con camisa y pantalón del color y el fulgor del oro sobre una camiseta blanca, llevando en la mano un micrófono rojo, apareció, completamente solo, en la enorme tarima.

El hombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, pero todos lo conocen como Bad Bunny, el nom de guerre que tomó cuando salió de Vega Baja, Puerto Rico, a convertirse, a los 28 años, en el artista más popular del mundo entero. Se disponía a hacer historia. Estaba en la tarima del Estadio Azteca, el más grande de América Latina, para cerrar su megaexitosa gira World’s Hottest Tour. Pocos artistas pueden decir que han pisado, solos, esta tarima o alguna otra de tal magnitud y aura.

Benito vendió cerca de 160,000 taquillas en varias horas, para dos funciones aquí. La primera, el viernes, se vio empañada por un caos organizacional causado por la venta masiva de boletos falsos, que causó que muchos se quedaran fuera y el primer concierto no estuviera lleno totalmente. Para la segunda, no hubo menos boletos falsos. Pero una mejor organización no impidió, al menos, que el auditorio se llenara.

PUBLICIDAD

A la crónica de este evento histórico pueden señalársele muchos comienzos. Puede decirse que fue cuando Benito nació del matrimonio de un camionero y una maestra, en Vega Baja. O cuando empezó a escuchar reguetón. O cuando desde la adolescencia ya colgaba sus primeras creaciones en plataformas digitales.

O cuando, de la manera silvestre, orgánica, natural, en que propuestas de música urbana, sin aparato alguno de mercadeo detrás (eso vino, y en grande, después) Bad Bunny empezó a sonar, a regarse y a explotar, desde el underground hasta llegar, con velocidad de rayo, apenas un par de años después, a las portadas de todos los grandes medios del mundo.

Pero para efectos de esta crónica, fijemos ese comienzo en horas de la tarde del día del cierre de la que seguro es la gira más exitosa de un artista puertorriqueño en la historia. Es decir ayer, sábado 10 de diciembre (justo un año después, dicho sea de paso, de su regreso a las tarimas tras el largo hiato de la pandemia de COVID-19, el cual ocurrió el 10 de diciembre de 2021 en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan).

La gente que llegaba sabía que el día anterior miles regresaron a casa sin ver a Bad Bunny, porque los habían estafado vendiéndoles boletos inservibles o que alguien “clonó” el que compraron legítimamente. Llegaban, entonces, tensos, apretando los papeles de sus boletos, como se aprieta una preciada posesión.

Toda la tarde estuvieron oyéndose alaridos de celebración cuando, en la puerta, sonaba el bip indicando que se trataba de boletos válidos. En menor cantidad, pero no menos dramático, se veía también regresar de la entrada aquellos cuyos boletos no eran válidos, la mayoría con rostros lo mismo atónitos, que desencajados, incrédulos y hasta llorosos. Bad Bunny para ellos será, si acaso, en una próxima ocasión.

PUBLICIDAD

Para los que entraron, la tensa espera concluyó a las 9:16 ya mentadas, con los primeros vibes de “Moscow Mule”, uno de los más recientes éxitos de Bad Bunny. El público prendió en el acto. Quizás ya estaba prendido. No pararon ni un instante durante las próximas tres horas. Artista y audiencia fueron los dos polos de una corriente intensa de energía. Las gradas del Azteca, que fue inaugurado en el 1966, se balanceaban, literalmente, como si hubiera temblor, por la potencia de lo que allí adentro acontecía.

A Bad Bunny apenas se le oía; más duro sonaban las turbinas de avión que eran el público. Miles salieron de sus sillas y se fueron a cantar y a perrear a los pasillos de un estadio que se había vuelto de repente una noche de 80,000 estrellas titilantes y luminosas, por efecto de las pulseras de luz que se dieron en la entrada.

/

Benito, Benito, Benito

Menudo, el legendario grupo juvenil puertorriqueño llenó este estadio en 1983. Aquí en México todavía recuerdan aquel evento como “la noche en que el Azteca cantó”. Puede, entonces, que dentro de algunos años haya gente refiriéndose al 10 de diciembre de 2022 como “la noche en que el Azteca perreó”.

Bad Bunny entiende la magnitud de la tarima en la que estaba parado, o a veces sentado tomando de un vaso rojo en una silla de playa, pues el escenario simula, precisamente, una playa. “De verdad”, dijo, “que todavía no lo puedo creer. Cuando me dijeron que iba a cantar en el Azteca dije: ‘wow, qué bendición”.

PUBLICIDAD

La gente le gritaba: “Benito, Benito, Benito”. Sería bueno saber qué siente el todavía muchacho de Vega Baja al escuchar tal demostración de afecto. Hizo, acto seguido, una aclaración: los 80,000 allí no estaban en un concierto, sino en un party, “el más ca…”, dijo, de sus vidas.

Cumplió a cabalidad. Fueron tres horas de cantos a voz en cuello, de baile, brinco, algunas lágrimas de alegría, de perreo, sobeteo y muchos más “eos” asociados a la música urbana. Nunca en la historia de la humanidad se había oído a 80,000 personas exclamar a la misma vez: “Me gusta la ch…. de Puerto Rico”, como pasa en el coro de “El Apagón”. Allí pasó.

Si hubiera que describir la presentación en una palabra, no hay que esforzarse demasiado: basta decir felicidad. Como en donde quiera que hay personas, habría allí gente infeliz, insegura, deprimida, frustrada, con temor del presente, del futuro o de algún pasado del que no pudieran desprenderse. Las penas fueron colgadas de un perchero a la entrada del Azteca. Adentro se sentía, en la fría noche mexicana de 58 grados, los efluvios de la felicidad colectiva arropando la atmósfera como el mismísimo rocío nocturno.

“Cuando pensamos que nadie nos quiere, ahí está mi música para que sientan que yo estoy con ustedes. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas con mi música”, les dijo Bad Bunny.

Benito anda por el mundo con su puertorriqueñidad adherida a su piel como una lunar del que no pudiera, ni quisiera desprenderse. Canta y habla en puertorriqueño, sin interés de cambiarlo. Es más, el interés explícito es que sepa de dónde viene y cómo es la vida en ese sitio de donde viene.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el concierto (o party) pareció a menudo una celebración de la puertorriqueñidad en tierra mexicana. Por tarima pasaron, entre otros, Arcángel, con su circunspección de asceta cantándole a la vida callejera de Puerto Rico; Jowell, Randy, Ñengo Flow representando la vieja escuela del reguetón; Rauw Alejandro haciendo suspirar a la audiencia con sus movimientos pélvicos y Raquel Berríos, la mitad femenina del dúo Buscabulla, acurrucándola con su embrujadora voz.

De todos los invitados, solo dos no fueron puertorriqueños: el rapero panameño Sech y el dúo de fusión colombiano Bomba Estéreo, que popularizó junto a Bad Bunny la bellísima “Ojitos lindos”. “Yo siento un orgullo gigante de ser de donde soy”, dijo Benito.

Final feliz

En ese punto, el boricua en la audiencia (este que escribe, pues aunque quizás había otros este no los vio) cae en cuenta de que el muchacho que llevaba en ese punto más de dos horas poniendo a bailar, a brincar, a liberarse y a soñar a unas 80,000 personas, que es hoy, sin duda alguna, el cantante más popular del mundo entero, que acaba de concluir la gira musical más exitosa de cualquier artista del planeta en el 2022, es también de Borinquen, de Vega Baja para ser más exacto, de la isla tan a menudo minimizada o menospreciada, cuando no olvidada.

Pasó, entonces, algo extraño: a ese boricua en la audiencia se dejó abrumar por el patriotismo más visceral, el más primitivo y se le aceleró el corazón y le corrió la sangre de puro orgullo boricua y tuvo la tentación, pero la venció de gritar un “pu…” también, pero se aguantó por profesionalismo.

PUBLICIDAD

La fiesta no perdió nunca intensidad. Bad Bunny ni la audiencia, que se alimentan mutuamente, volvían a subir los decibeles cuando parecía que iban bajado. Pero todo, especialmente lo bueno, tiene en algún momento que concluir. Bad Bunny fue preparando el cierre dando las gracias “a todos los mexicanos y todas las ciudades y países de Latinoamérica que me recibieron durante esta gira. Fue la mejor experiencia de mi vida”.

El cierre fueron “El Apagón” y “Después de la playa”, ese merengazo irresistible que no hay a quien deje sin ganas de brillar hebilla. Fuegos artificiales, explosiones, confetti, euforia, abrazos, bailarines quitándose la camisa en lo profundo de la noche de 58 grados y la aparición súbita de una sabrosa banda de merengue en vivo pusieron fin a la apoteosis de la noche en que el Azteca perreó y al denominado World’s Hottest Tour.

Afuera, la gente se iba todavía cantando y bailando. Que si la tití, que si el VIP, que si me porto bonito, que si vamos pa’ la playa y hasta una voz ronca, de hombre, exclamando, en el acento más mejicano del mundo, un “Puerto Rico estoy está ca…., está ca….” que retumbó hasta los confines de la noche.