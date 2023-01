La cantante colombiana Shakira se unió al DJ y productor argentino Bizarrap en el nuevo tema BZRP Music Session #53, que estrena esta noche y que ha creado gran expectativa entre los fanáticos de ambos artistas.

Bizarrap anunció la colaboración ayer en su cuenta de Instagram, publicación que ya ha acumulado más de medio millón de “likes” y cerca de 100,000 comentarios.

Todo parece indicar que la letra de la canción reflejará el momento que vive la colombiana, quien el año pasado anunció la separación de su pareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, en medio de un escándalo de infidelidad por parte de él.

Hace unos días, en una playa de Mar del Plata, Argentina, apareció una avioneta con un mensaje que decía: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, junto a la fecha 11.01.23, fecha de estreno del tema de la colombiana y el argentino. Esta promoción se realizó también en Miami el pasado lunes.

PUBLICIDAD

Algunos fragmentos de la canción ya se han publicado en redes sociales llamando la atención de los seguidores de ambos artistas, sobre todo de Shakira, porque la letra tiene fragmentos que claramente van dirigidos a Piqué, quien ahora mantiene una relación con Clara Chía, con quien se alega comenzó una relación amorosa cuando todavía convivía con la cantante.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, dice parte de la canción.