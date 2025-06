BTS regresará en el 2026 a los escenarios

Seúl- El grupo de K-pop BTS retomará sus actividades como conjunto completo en marzo del próximo año, informó este miércoles The Korea Herald citando a varias fuentes del sector, incluido un representante de la agencia del grupo, Hybe.

“ BTS volverá en marzo del próximo año”, aseguró recientemente un representante de Hybe a través de una fuente de The Korea Herald.

“Escuché que BTS regresará el mismo mes que la banda Tomorrow X Together (compañeros de sello de BTS)”, explicando que no se ha determinado cuál de los dos debutará primero. Asimismo, se señaló que el grupo Enhypen, también de un sello subsidiario de Hybe, habría adelantado su regreso de marzo a enero para no solaparse con BTS.EFE contactó a Hybe para confirmar la información, sin recibir respuesta hasta el momento.