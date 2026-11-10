Cada vez más cerca: Shakira traería su concierto a Puerto Rico en 2027

La posibilidad de que la cantante colombiana Shakira traiga su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” a Puerto Rico ha despertado gran interés durante los últimos meses entre productores y fanáticos puertorriqueños.

Ahora, ese deseo podría hacerse realidad. La empresa Fenix Entertainment incluyó a Puerto Rico entre los destinos que la artista visitaría en 2027, lo que abre la posibilidad de que finalmente se presente en la isla.

La productora compartió ayer, lunes, un afiche promocional en sus redes sociales donde aparecen seis países que formarían parte de este recorrido musical: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

La publicación también fue compartida por el productor puertorriqueño José “Pompi” Vallejo, quien acompañó la imagen con el mensaje “¡Prepárate para lo que viene!”. Vallejo es uno de los productores locales que lleva tiempo en negociaciones para traer a Shakira a la isla.

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De hecho, a principios de 2026, Vallejo anunció su intención de traer a la colombiana en concierto a Puerto Rico bajo la producción Mr & Mrs Entertainment. En ese momento, se hablaba de la posibilidad de una fecha en mayo de 2026, pero el plan no se concretó.

1 / 14 | Así fue el concierto de Shakira en Puerto Rico en 2011: "Hoy soy tu Piqué". La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. - Pipo Reyes 1 / 14 Así fue el concierto de Shakira en Puerto Rico en 2011: "Hoy soy tu Piqué" La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. Pipo Reyes Compartir

Hasta ahora, la empresa Fenix Entertainment no ha detallado fechas, ciudades, recintos ni información sobre la venta de boletos de los conciertos. Tampoco ha divulgado cuántas funciones se esperan por ciudad.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar por información adicional de la productora sobre los conciertos y sus fechas.

La última vez que Shakira se presentó en la isla fue en 2011 como parte de su gira “Sale el Sol”.