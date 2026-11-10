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Cada vez más cerca: Shakira traería su concierto a Puerto Rico en 2027

La empresa Fenix Entertainment anunció que la isla figura entre los países que la cantante visitaría el próximo año

10 de noviembre de 2026 - 8:16 AM

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Shakira no se presenta en Puerto Rico desde 2011. (Juanjo Martín)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La posibilidad de que la cantante colombiana Shakira traiga su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” a Puerto Rico ha despertado gran interés durante los últimos meses entre productores y fanáticos puertorriqueños.

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Ahora, ese deseo podría hacerse realidad. La empresa Fenix Entertainment incluyó a Puerto Rico entre los destinos que la artista visitaría en 2027, lo que abre la posibilidad de que finalmente se presente en la isla.

La productora compartió ayer, lunes, un afiche promocional en sus redes sociales donde aparecen seis países que formarían parte de este recorrido musical: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

La publicación también fue compartida por el productor puertorriqueño José “Pompi” Vallejo, quien acompañó la imagen con el mensaje “¡Prepárate para lo que viene!”. Vallejo es uno de los productores locales que lleva tiempo en negociaciones para traer a Shakira a la isla.

De hecho, a principios de 2026, Vallejo anunció su intención de traer a la colombiana en concierto a Puerto Rico bajo la producción Mr & Mrs Entertainment. En ese momento, se hablaba de la posibilidad de una fecha en mayo de 2026, pero el plan no se concretó.

La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. René Pérez fue el invitado sorpresa del concierto. Se espera que la cantante regrese en el 2026 a Puerto Rico con su concierto "La mujeres ya no lloran World Tour".
1 / 14 | Así fue el concierto de Shakira en Puerto Rico en 2011: "Hoy soy tu Piqué". La cantante colombiana ofreció su show el 14 de octubre de 2011 en San Juan. - Pipo Reyes

Hasta ahora, la empresa Fenix Entertainment no ha detallado fechas, ciudades, recintos ni información sobre la venta de boletos de los conciertos. Tampoco ha divulgado cuántas funciones se esperan por ciudad.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar por información adicional de la productora sobre los conciertos y sus fechas.

La última vez que Shakira se presentó en la isla fue en 2011 como parte de su gira “Sale el Sol”.

La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” está diseñada para estadios, por lo que, de presentarse en la isla, la cantante necesitaría el estadio Hiram Bithorn en San Juan.

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ShakiraConciertoSan Juan
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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