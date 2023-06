El pianista internacional Chucho Valdés y la cantante Albita Rodríguez han vivido desde mayo unas semanas extraordinarias al poder realizar por primera vez una gira internacional.

Desde mayo emprendieron juntos un viaje musical que los traerá a Puerto Rico el sábado, 17 de junio, para presentarse en la Sala de Conciertos Felipe “La Voz” Rodríguez, del Centro de Bellas Artes de Caguas, a las 8:30 p. m.

El junte de los dos cubanos que salieron de su país natal para exportar su talento y difundir los ritmos afrocubanos, la rumba y el jazz latino no se ha limitado a los escenarios que tienen previstos visitar con su gira internacional, ya que trabajan en una producción en conjunto que esperan tener lista y finalizada antes que culmine este año.

“Este disco está muy bonito. Es con el cuarteto de Chucho y vamos a tener unos invitados muy especiales. Esperamos poder terminarlo pronto. Es la magia de la música el poder coincidir en un proyecto donde se haga muy buena música y al lado de un maestro. En mi caso siempre seguía la carrera de él porque es un punto de estudio y de imitación en el buen sentido de la palabra”, subrayó Albita en entrevista telefónica desde Miami.

Chucho en entrevista por separado afirmó que ha sido un placer trabajar con Albita, tiempo que describió “fantástico”.

“Albita es maravillosa tanto como intérprete como ser humano. Tenemos la música casi completa montada para la producción, faltan algunos temas, pero estoy muy feliz con lo que hemos hecho y sé que va a funcionar muy bien. El disco será una cosa tremenda. Va estar bien poderoso”, indicó el músico que adelantó que la producción discográfica tendrá diez temas.

Para Albita, trabajar con uno de sus referentes musicales cubanos ha sido concretar un sueño de estudio musical. Fue el hijo del fenecido Bebo Valdés, quien le propuso la gira y ella sugirió la creación de un disco.

“Durante toda mi vida Chucho fue ese referente musical y cuando recibí la llamada, me emocioné con la invitación. Una alegría inmensa y un placer, cómo uno va a decir que no. Chucho es un músico referente que uno lo que quiere es seguir, aprender e imitar. Es un hombre que ha marcado no solo la música cubana sino la del mundo. Quien quiera entrar a la música debe estudiar la música de Chucho Valdés”, dijo la intérprete cubana que reconoció que al tener las agendas llenas se complica un poco la producción del disco.

Sobre lo que descubrió en Chucho, Albita destacó la parte espiritual del músico, sumado a que tiene un gran sentido del humor.

“Siempre que estamos en una ciudad se levanta con una sonrisa y un humor extraordinarios. Al músico lo que conocía como la referencia sonora, pero ahora que he tenido la oportunidad de conocerlo, es una impresión tan grata y tan sincera de su parte”, añadió la voz de “Que culpa tengo yo”.

Para ambos, venir a Puerto Rico siempre es una conexión linda y muy parecida a estar en su patria. Ambos atesoran el calor de los puertorriqueños, la rumba y la musicalidad con la que se aprecia la música en la isla. Los dos exponentes son testigos del oído musical de los puertorriqueños por lo exigente que es el público local. Presentarse en la isla, para ellos, es un gozo total al complacer a la audiencia.

A la isla llegarán con el repertorio del cuarteto de Chucho y la “inconfundible voz de Albita”. Entre los temas que no pueden faltar figuran: “Que manera de quererte”, “Lágrimas negras” y mucha música tradicional cubana.