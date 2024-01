La noche del sábado, el Coliseo de Puerto Rico se transformó en una gran máquina del tiempo. Por todos los rincones del “Choli” se podían ver atuendos brillosos, sombreros extravagantes y maquillajes peculiares. Y es que cuando se trata de disfrutar de la música de uno de los iconos de la música de los 80, hay que darlo todo, y así lo hicieron los cientos de personas que llegaron al concierto de Culture Club.

Imitando el especial estilo que ha distinguido a Boy George, cantante de la agrupación, incontables personas llegaron al recinto replicando los aspectos andróginos y vestimentas excéntricas que definieron la imagen del artista en su carrera temprana.

La velada tuvo un inicio temprano, con la presentación de apertura de una banda puertorriqueña del género “new wave” llamada NeoEngland, que deleitó al público presente con la interpretación de varios éxitos musicales de la década de los 80. El grupo estuvo en tarima por el espacio de casi una hora previo a la llegada de la banda titular.

Boy George llegó a la tarima, vestido de una chaqueta con de negro con flecos y pantalones rasgados con un patrón de amarillo. Con el típico sombrero alto que ya distingue su imagen, el artista comenzó la noche interpretando el tema “Small Town”. El concierto continuó con el éxito “Miracle”, seguido por “Tumble”.

PUBLICIDAD

/

“Me gusta la vibra aquí adentro. Y por supuesto, vengo con mi propia vibra: la del amor. Gracias por ser parte de este misterioso club multicultural”, dijo George a sus fanáticos.

Los temas “Religion”, “Melodrama”, “Everything I Own” y “Can’t Always Get” fueron próximos en el repertorio. A pesar de que el Coliseo no estuvo lleno a capacidad, la energía de los presentes era palpable, y los amantes de la música ochentosa se llevaron un banquete sin igual.

La energía de Boy George en el escenario también resultó contagiosa, pues a sus 62 años, el artista conserva una figura y espíritu juveniles. El cambio más notable es, por supuesto, su voz, cuyo registro es ahora más bajo, pero que no afectó de ninguna manera el disfrute de los éxitos que definieron a Culture Club.

“War Song”, “Clouds”, el éxito “Do You Really”, “Time” y “Heroes”, en homenaje a su ícono e inspiración, David Bowie, al igual que “We Know What We Have”, fueron algunos de los temas con los que Boy George y Culture Club continuaron deleitando a su público. La composición del espectáculo fue sencilla, un “show” de luces y una gran pantalla con imágenes y videos de la trayectoria del grupo fueron todo lo necesario para que la banda brindara un concierto de altura.

“Puerto Rico, han pasado unos 30 años desde la última vez que vinimos. Se siente bien estar aquí”, expresó el cantante.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue, sin lugar a dudas, la interpretación de la canción que hizo de Culture Club un fenómeno mundial. Tan pronto las primeras notas de “Karma Chameleon” comenzaron a sonar, el público presente hizo sentir su alegría y su estupor cantando a coro cada verso del famoso tema.

PUBLICIDAD

Para cerrar, la velada contó con los temas “Gravel”, “Church” y “Tainted Love”.

Al final, George agradeció al público puertorriqueño por su presencia y por acompañarlo en una verdadera celebración de una de las trayectorias más especiales que ha nacido de la música de los 80.

“Se siente hermoso estar aquí y definitivamente regresaremos”, concluyó George.