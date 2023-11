El DJ puertorriqueño Rafi Torres se propone hacer historia este mes de noviembre al presentarse en las las ciudades de Kioto y Tokio en Japón.

Torres, hijo del locutor Rafi Torres, se presentará en dos actividades en suelo japonés. Torres, quien tiene experiencia en la industria musical del género salsa, jazz latino y otros ritmos caribeños, expresó su agradecimiento por la invitación que se sumará a sus cuatro presentaciones en Europa (Congreso de la Salsa de Noruega en Oslo, 2005).

“Es un gran orgullo para mí representar a Puerto Rico a cualquier país que visite y ahora en especial en el oriente. Es un honor que me hayan invitado a estas actividades donde la música latina es muy valorada y respetada”, expresó el veterano DJ con más de 20 años en la industria del entretenimiento.

“Voy a ponerlos a bailar”, añadió Torres, quien además es ingeniero.

Torres ha trabajado en diferentes eventos importantes y lugares en Estados Unidos que incluyen; Club Melao (Orlando, FL), Orlando Latin Jazz Festival, Waterford Lakes Jazz Festival (Orlando, FL), Underground Bluz (Orlando, FL), The Central (Downtown Orlando, FL), Club Conga (Fort Lauderdale, FL), The Red Head Bar (Cape Cañaveral, FL), the Miami Salsa Congress (Miami, FL), Club Granada (Los Angeles, CA), Club Barcelona (Hartford, CT), Dance New York (New York City). Participó varias veces como invitado en el programa “The Jazz Happy Hour” en la emisora WUCF de la Universidad Central de Orlando, Florida, cuyo animador es el Sr. Ken Reback, mejor conocido como Dr. K. y por más de dos años, produzco los “Latin Nights” en el bar Stella’s en la ciudad de Huntsville, Alabama”.

En su trayectoria ha sido invitado para las festividades de primavera en la ciudad de Gothenburg en Suecia en mayo del 2014 al 2016, gira de Salsa y Mambo en donde participó en el Scandinavian Salsa Congress en Gothenburg, Suecia; el Salsakompaniet en Oslo, Noruega; y el Salsa Musicality Awards, en Lobenstein, Alemania.

En el 2019 fue el DJ Invitado Especial para el Benidorm Salsa Congress en España) y dos en Colombia en 2016 y 2017 en la 25ta Feria de Melómanos y Coleccionistas en La Capital de la Salsa, Cali, como parte de la famosa Feria de Cali.

“Gracias a los medios de comunicación electrónica y a los programas de radio que tengo, es que allá en Japón se interesaron en conocerme e invitarme a estos eventos de los cuales soy el primer boricua en participar. De hecho, la artista Ayumi Suzuki me envió una grabación en formato MP3 para que la expusiera en el programa de radio, mucho antes de su publicación oficial. Sinceramente, ese fue un honor y reconocimiento a la pasión, esfuerzo y trabajo que hago en cada una de mis presentaciones que realizo, siempre en nombre de mi querida Isla de Puerto Rico”, añadió en declaraciones escritas.