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Don Omar pospone concierto por un problema de salud

A través de un publicación en su cuenta de Instagram, el cantante reveló su diagnóstico y las medidas que debe tomar

30 de octubre de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Don Omar. (Archivo/Agencia EFE)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El artista boricua Don Omar tuvo que posponer su concierto programado para el 29 de octubre de 2026 en el Toyota Arena en Ontario, California, debido a complicaciones de salud.

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A través de un publicación en su cuenta de Instagram, el cantante informó que debe mantener reposo vocal absoluto por recomendación médica.

“Debido a una infección respiratoria severa y siguiendo las recomendaciones médicas que requieren reposo vocal absoluto, el concierto de Don Omar, programado para esta noche en Ontario, California, ha sido pospuesto”, dice el comunicado.

La nueva fecha para la presentación será anunciada en los próximos días y los boletos adquiridos serán válidos para el concierto reprogramado.

En junio de 2024, Don Omar reveló que había sido sometido a una cirugía de cuatro horas en la que le extirparon el riñón izquierdo y un tumor maligno.

El reguetonero celebró que venció la enfermedad con una emotiva frase: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”.

Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños.Concierto del rapero Don Omar en Mohegan Sun Arena, en Connecticut, en 2006.En el 2023 se unieron musicalmentem de inzquierda a derecha, Wisin, el dúo de productores Luny Tunes, Don Omar y Yandel.
1 / 35 | Don Omar: trayectoria llena de altas y bajas. Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños. - TERESA CANINO RIVERA
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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