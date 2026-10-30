Don Omar pospone concierto por un problema de salud

El artista boricua Don Omar tuvo que posponer su concierto programado para el 29 de octubre de 2026 en el Toyota Arena en Ontario, California, debido a complicaciones de salud.

A través de un publicación en su cuenta de Instagram, el cantante informó que debe mantener reposo vocal absoluto por recomendación médica.

“Debido a una infección respiratoria severa y siguiendo las recomendaciones médicas que requieren reposo vocal absoluto, el concierto de Don Omar, programado para esta noche en Ontario, California, ha sido pospuesto”, dice el comunicado.

La nueva fecha para la presentación será anunciada en los próximos días y los boletos adquiridos serán válidos para el concierto reprogramado.

En junio de 2024, Don Omar reveló que había sido sometido a una cirugía de cuatro horas en la que le extirparon el riñón izquierdo y un tumor maligno.

El reguetonero celebró que venció la enfermedad con una emotiva frase: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”.