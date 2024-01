Edith Santiago abre su propio camino en la escena musical con la bendición de su padre

La vena musical de la cantautora puertorriqueña Edith Santiago es innegable, y es precisamente esa pasión por la música con la cual creció la que la encaminó a abrirse paso en la industria, pero a su propio tiempo y ritmo.

“El jazz es un género que siempre me ha gustado, pero también me gusta la música pop. Cuando empecé a escribir mis canciones pensé en hacer esta fusión”, explicó la artista en entrevista con El Nuevo Día sobre su inclinación a estos géneros en particular. Y es que, Edith Santiago es hija del salsero Eddie Santiago, creador de grandes éxitos como “Que locura fue enamorarme de ti”, “Lluvia” “Tú me haces falta” y “Me fallaste”, entre otros temas.

“Mi papá siempre me apoyó, pero me acuerdo que cuando era chiquita le decía a mi mamá que es una carrera difícil, pero como quiera, al final del día es algo que siempre he querido hacer y él me apoyó”, relató.

Eddie Santiago y su hija, Edith. (Suministrada)

Aunque se crió rodeada de mucha salsa, se aventuró a hacer lo que le gusta, decisión de la que no se arrepiente. “Yo empecé con él en salsa, es un género que me gusta, pero no es para mí. Al final del día, quería hacer lo que estoy haciendo ahora. Él está bien contento de que estoy haciendo lo que me gusta”, aseguró.

Y su sencillo “Alma herida”, una fusión de jazz pop, es prueba de ello, pues le permite exponer uno de sus géneros musicales predilectos y dar rienda suelta a su pluma.

En este tema, la cantante expone el dolor que se atraviesa tras una ruptura amorosa y como el alma queda en carne viva al tener que seguir un camino apartada de la persona que se ama. Para la producción del tema, Edith contó con la colaboración de Ian Dobyns.

“Realmente, es de uno de esos pocos temas que cuando lo comencé a escribir, no fue por nada en particular. Me vino a la mente esa melodía, empecé a escribir y así fue. Y resulta que cuando la terminé, fue una canción de dolor”, detalló sobre el proceso creativo. “Nunca pensé que disfrutaría tanto el proceso de componer un tema y darle vida. Ha sido un camino difícil y lleno de muchos retos, pero con una gran satisfacción. En esta canción dejé mi alma, y espero que la puedan disfrutar tanto como yo”.

Edith Santiago, quien se define con una palabra como “apasionada” ya tiene otros temas sobre la mesa. “Son más movidos, uno es más latino, y el otro es algo de R & B”. Pero, por el momento, espera que el público disfrute de “Alma herida”, que ya se encuentra disponible en todas las principales plataformas digitales.

